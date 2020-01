Prefeitura realiza sorteio para organização da fila única na Orla Pôr do Sol

28/01/20 - 08:14:29

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), dá mais um passo no tocante ao processo de reestruturação da Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi, no Mosqueiro. Desta forma, nesta segunda-feira, 27, técnicos da empresa realizaram o sorteio para a organização da fila única entre os 34 barqueiros licenciados para o transporte náutico de passageiros na região.

O objetivo da iniciativa, realizada conforme as diretrizes que regulamentam a prática no espaço, oficializadas pelo Decreto nº 5.882, de 22 de março de 2019, e pela Resolução nº 01/2019, é estabelecer as condições para utilização dos píeres e a ordem de saída das embarcações para os passeios turísticos, realizados no período das 8h às 17h, podendo ter como ponto de partida o píer flutuante ou o píer fixo.

De acordo com o chefe de Controle Interno, José Olino, por meio desta ação, a Emsurb garante uma concorrência igualitária entre aqueles que exploram a região. Com isso, durante a atuação dos fiscais da Diretoria de Espaços Públicos (Direpa), serão observadas as infrações à legislação vigente, bem como as situações que possam interferir no ordenamento da fila, a exemplo da prática de abordagem na divulgação dos passeios ou qualquer outro meio de propaganda, anúncio e oferta.

“Nosso intuito é promover os meios necessários para que turistas e aracajuanos sejam bem atendidos nesta área que já se tornou um importante ponto turístico da capital. Por este motivo, estamos fazendo os devidos alinhamentos em conjunto com os proprietários das embarcações para que eles possam trabalhar conforme a legislação”, enfatizou José Olino.

O barqueiro José Evandro Santos, que há seis anos trabalha na localidade, comentou sobre a importância de exercer sua atividade de forma organizada. “Por conta das abordagens eu estava sentindo dificuldade em conseguir clientes. Agora estou confiante, pois todos vamos trabalhar de maneira organizada e justa”.

“É muito bom trabalhar dentro da lei, com uma fila única e todos trabalhando de forma igual. Por isso, tenho certeza que essa iniciativa da Prefeitura foi ótima para todos nós que trabalhamos nessa região”, afirmou Adelmo Cardoso Santos, contemplado com a terceira posição no sorteio.

Foto Felipe Goettenauer