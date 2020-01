UFS: ALIMENTAÇÃO NO RESUN É SUSPENSA APÓS PANE NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

28/01/20 - 07:57:37

A Universidade Federal de Sergipe divulgou uma nota, informando à Comunidade Universitária do campus de São Cristóvão que a partir desta terça-feira (28) o fornecimento de alimentação (almoço e jantar) no Resun será suspenso para manutenção emergencial de suas câmaras frigoríficas.

Isso ocorreu por conta de uma pane no sistema de refrigeração que acabou provocando a suspensão no fornecimento de alimentação.

Apesar da recente modernização do sistema de refrigeração, uma pane no sistema impossibilita a continuidade dos serviços com segurança para os usuários.

As providências estão sendo tomadas para o restabelecimento do funcionamento do RESUN, com a máxima brevidade.