UNINASSAU Aracaju oferece crédito estudantil a juros zero

28/01/20 - 15:44:19

Educred é oferecido em todas as instituições do Grupo SER e é menos burocrático que o Fies

Por: Paulo Feijó

A cada ano, o acesso dos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) tem ficado cada vez mais complicado. Pensando em oferecer uma alternativa mais simples – e melhor – para os alunos, o Ser Educacional criou o Educred, um programa que concede um crédito parcial nas mensalidades.

O Educred é um crédito universitário que está disponível para todas as unidades mantidas pelo Ser Educacional – UNAMA, UNINASSAU, UNINABUCO, UNG, UNIVERITAS e UniNorte. O programa concede um crédito, que cobre até 80% das mensalidades dos alunos novatos e até 50% dos veteranos, no qual o estudante só passa a pagar 30 dias após a conclusão ou cancelamento do curso.

O presidente do Ser Educacional, Jânyo Diniz, destaca a importância do programa para os discentes. “Nós temos um compromisso com a educação superior e o Educred facilita o acesso dos estudantes à graduação e pós-graduação. É uma forma do aluno ter condições de investir na sua formação profissional e concluir o pagamento só depois que concluir o seu curso”, ressalta.

Por ser um crédito universitário e não um financiamento feito por um banco ou governo, o Educred tem condições diferenciadas. Não há cobrança de juros para os alunos novatos, o valor é corrigido apenas pelo IPCA. Já os alunos veteranos pagam apenas uma taxa mensal de 0,75%. Além disso, não é necessário ter feito Enem, não precisa ter conta bancária e não há perda do crédito caso o aluno tenha rendimento insatisfatório durante o curso.

A facilidade do programa não para por aí. O estudante pode solicitar o cancelamento do crédito a qualquer momento, sendo cobrado apenas o crédito utilizado 30 dias após a solicitação. Os interessados em conhecer um pouco mais sobre o Educred podem obter outras informações e fazer simulações no site www.educred.com.br.