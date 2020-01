VEÍCULO DE PASSEIO BATE EM POSTE E DEIXA MULHER E CRIANÇA FERIDA NA CAPITAL

28/01/20 - 09:29:32

Um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (28), na avenida Silvério Leite Fontes, nas proximidades do Aeroporto, deixou uma mulher e uma criança ferida.

As informações são de que um veículo de passeio bateu em poste de energia. Com a pancada, a motorista e uma criança ficaram feridos, sendo socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e em seguida levadas para uma unidade hospitalar.

Segundo informações do Samu, a criança apresentou corte em lábio inferior, além de possíveis luxação e fratura constatadas no membro inferior direito. Já a mulher teve dores torácicas e uma fratura fechada no membro inferior direito.

Foto P2 INFORM