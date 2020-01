VICE-GOVERNADORA ARTICULA ARRECADAÇÃO PARA O FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA

A iniciativa visa ampliar o volume de recursos disponíveis para o financiamento de iniciativas da sociedade civil organizada que promovam e garantam os direitos dos meninos e meninas sergipanos

Fortalecer os projetos sociais voltados às crianças e adolescentes de Sergipe. Esse é o principal objetivo da Campanha Destinar 2020, que busca incentivar a população a destinar parte do seu Imposto de Renda para o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Desenvolvida pelo Governo de Sergipe, através da Vice-governadoria e da secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS), em parceria com a Receita Federal de Sergipe, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA), o Conselho Regional de Contabilidade (CRC/SE) e o Ministério Público estadual, a iniciativa visa ampliar o volume de recursos disponíveis para o financiamento de iniciativas da sociedade civil organizada que promovam e garantam os direitos dos meninos e meninas sergipanos.

Foi buscando dar celeridade as ações da campanha neste ano que a vice-governadora Eliane Aquino se reuniu na tarde desta segunda, 27, com o delegado da Receita Federal em Sergipe, Marlton Caldas e o auditor fiscal Nilson Lima; a presidente do CEDCA, Glícia Salmeron; o superintendente da SEIAS, João Andrade; a promotora da Infância e da Adolescência, Lilian Carvalho; o presidente do CRC/SE, Vanderson Mélo, e a coordenadora da Campanha Destinar no CRC/SE, Lana Veiga. O encontro, que aconteceu na sede da Delegacia da Receita Federal, buscou traçar estratégias para disseminar a informação na sociedade.

“Boa parte das pessoas ainda não sabe que é possível destinar, sem nenhum ônus, parte do seu Imposto de Renda para o Fundo da Infância. Sabemos que Sergipe possui ótimas iniciativas no terceiro setor, mas que nem sempre conseguem ter acesso a fontes de financiamento. Nosso interesse é conscientizar a população e possibilitar que um maior número de crianças e adolescentes possam ter acesso a projetos sociais que apresentem impacto e resultados positivos para o seu desenvolvimento. Por isso, queremos convidar a população a fortalecer o Fundo e possibilitar a abertura de editais que atendam as entidades”, explicou Eliane Aquino.

O delegado da Receita Federal em Sergipe, Malrton Caldas tem expectativa de que mais recursos sejam destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. “Os resultados que tivemos ao longo desses dois anos demostram o sucesso da parceria que firmamos. Saímos de uma arrecadação de R$176 mil e chegamos no ano passado em cerca de R$500 mil. A divulgação e o envolvimento os órgãos é fundamental. Nossa expectativa para esse ano é de conseguirmos um número ainda mais significativo de destinações”, comemora.

Neste ano vamos ampliar as ações para que possamos aumentar os valores destinados e com isso ofertar às instituições mais condições de atendimento às crianças e adolescentes. Com este foco, estamos em busca de mais parceiros para a nossa campanha”, pondera o Presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Vanderson Mélo.

Esta será a terceira edição da Campanha, que teve início em 2018, quando Eliane Aquino era, então, vice-prefeita e secretária municipal da Assistência Social de Aracaju. Nesse período, a arrecadação, segundo o Conselho Regional de Contabilidade, saiu de cerca de 176 mil para cerca de 500 mil reais destinados aos Fundos da Infância, municipais e estadual.

