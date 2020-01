Boquim recebe emendas de Laércio para os Conjuntos Matadouro e José Vitório

29/01/20 - 12:55:56

Com emenda do deputado federal, Laércio Oliveira, o município de Boquim melhorias da infraestrutura com emendas no valor total de R$ 647 mil. Serão realizadas obras para o calçamento, drenagem e sinalização das ruas do Loteamento Cidade Nova, no Conjunto Matadouro e para o Conjunto José Vitório, no Povoado Cabeça Dantas.

“Quero aqui agradecer a parceria do deputado federal Laércio Oliveira, com o município de Boquim, em nossa gestão tem sido um grande parceiro, viabilizando melhor qualidade de vida para nossa população. Vale ressaltar que estamos fazendo a obra do calçando no Conjunto Matadouro, como também iniciando o calçamento o Conjunto José Vitório, no Povoado Cabeça Dantas, fruto de emenda parlamentar do deputado”, enfatizou o prefeito Eraldo de Andrade.

“Essa é uma parceria que deu certo, entre o deputado Laércio Oliveira e o município de Boquim. Estou muito grato, feliz e satisfeito em ter essa parceria com esse parlamentar exemplo no Estado de Sergipe e em todo o Brasil” ressaltou o prefeito.

Foram R$ 385 mil para o Loteamento Cidade Nova, no Conjunto Matadouro e mais R$ 262 mil para o Conjunto José Vitório, no Povoado Cabeça Dantas. O prefeito Eraldo de Andrade assinou as Ordens de Serviços no início do mês e as obras já estão bem avançadas para levar mais qualidade de vida para população.

O deputado Laércio afirmou que nunca esquece de Boquim. “Meu compromisso com o município sempre foi para beneficiar à população e sempre destinei emendas nessa e em outras gestões. “Fico feliz em saber que em breve essas comunidades terão mais qualidade de vida, sem o transtorno da lama e da poeira nas ruas. Não é fácil o planejamento de uma emenda até a conclusão do serviço, mas Boquim está de parabéns pelo compromisso e seriedade que tem imprimido nessa gestão”, enfatizou Laércio.

Por Elenildes Mesquita