BPRP PRENDE DUPLA EM FLAGRANTE COM ARMA E MUNIÇÕES DE VÁRIOS CALIBRES

29/01/20 - 11:37:38

No início da manhã desta quarta-feira, 29, militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreendeeram, no bairro Soledade, um revólver calibre .32 e munições de diversos calibres. Os policiais também prenderam em flagrante Max Johnata Caetano da Silva, 27 anos, e Jeft Fagber Silva Faria, 32 anos, que estavam na condução de um Toyota Corolla onde todo o material foi encontrado.

Os militares do BPRp deslocavam-se até o local para prestar apoio a militares que estavam no local quando um carro, de marca Toyota, modelo Corolla passou em atitude suspeita pelos policiais. Diante do ocorrido, os militares decidiram proceder com uma abordagem policial.

Durante a revista pessoal, os policiais não encontram nada em posse de Maz Johnata e Jeft Fagber. Ao realizarem a busca veicular, os radiopatrulheiros encontraram um revólver calibre .32, e 20 munições do mesmo calibre, 30 munições de .45, 50 munições de 9mm e 10 munições de .38.

Os policiais deram voz de prisão a dupla e o caso foi conduzido à Central de Flagrantes para que todas as demais medidas legais e administrativas cabíveis no caso fossem adotadas.

Fonte: Ascom PM/SE