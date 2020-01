Chay Suede posta Laura Neiva amamentando Maria e se derrete: “Que saudade de vocês”. Ator mostrou um momento cheio de amor entre a atriz e a sua primeira filha: “Minha família”

Vida de pai e marido duplamente apaixonado é assim: mal sai de perto e já morre de saudades. Ao menos foi o que mostrou estar vivendo Chay Suede nesta quarta-feira (29.01).

Com o clique acima, onde Laura Neiva aparece amamentando a pequena Maria, de pouco mais de 1 mês de vida, o ator, que está no ar na atual novela das 21h da Rede Globo, Amor de Mãe, se declarou no Instagram: “Que saudade de vocês” e “minha família” (escreveu ao compartilhar o post nos Stories).

Elogios carinhosos e derretidos se acumularam prontamente na postagem: “Que amooooor”, disparou a atriz Patricia Dejesus. “Amor de mãe”, “elas são lindas”, “trio lindo”, “duas princesas”, “essa família é perfeita”, “uma chayzinha”, “foto perfeita”, escreveram outros internautas.

A primeira filha do casal nasceu logo após o último Natal, no dia 26.12, de parto cesárea, em uma maternidade em São Paulo.

Fonte/Foto: globo.com