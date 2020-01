CIDADANIA CONFIRMA NOME DE SUELY BARRETO PRÉ-CANDIDATA A PREFEITA EM ESTÂNCIA

29/01/20 - 17:02:39

Mais um partido, aproveitou o período pré-eleitoral, e se lança na disputa à prefeitura de Estância. Dessa vez, o Diretório Municipal do Partido Cidadania anunciou o nome da militante social Suely Barreto, como pré-candidata da legenda à sucessão municipal.

O lançamento ocorreu nesta terça-feira, 28, no espaço de eventos “Komemorar” (Marcio Bebidas), localizado próximo ao Forródromo. Bastante prestigiado, o evento contou com a presença das principais lideranças do partido como o Senador e Presidente Estadual do Cidadania, Alessandro Vieira; além dos deputados: Georgeo Passos, Kitty Lima e Samuel Carvalho.

Antes do lançamento o Senador Alessandro concedeu uma coletiva de imprensa, respondendo as perguntas formuladas por jornalistas e radialistas do município. Após a coletiva ocorreu a solenidade que oficializou o nome de Suely Barreto como pré-candidata ao Paço Municipal, e apresentação dos pré-candidatos do partido a vereador.

Sobre a escolha de Suely Barreto para ser pré-candidata a Prefeita, o Senador Alessandro Vieira destacou que o partido apresenta um time qualificado.

“Eu tenho certeza que nas urnas vocês vão encontrar nomes qualificados, que vão contribuir com a mudança liderada pela nossa pré-candidata Suely Barreto, que vai apresentar um projeto político centrado na resolução dos problemas da cidade”, enfatizou.

A pré-candidata Suely Barreto ficou lisonjeada com a presença de amigos, lideranças, pré-candidato a vereador e membros da imprensa. Na oportunidade explicou porque deseja ser candidata. “As eleições de 2018 apresentou uma significativa mudança no comportamento do eleitor, deixando de fora velhos caciques da política. A população almeja mudança e vamos colocar o nosso nome à disposição como alternativa aos nomes que já estão postos, e que não tem tanta aceitação popular”, disse.

Presenças

Estiveram presentes os radialistas Luiz Carlos Dussantus (Presidente do Diretório Municipal do PDT), Gil Santos e Araújo Júnior; os jornalistas Ana Alves (Filha da Senadora Maria do Carmo), Augusto Santos, Diogo Oliveira, Joseane Soares e Pisca JR; o vereador Dioniso Neto (Rede), o presidente do PL, Evilásio Ribeiro; o Ex-vereador, Zé Magno; o presidente da CDL, Valdemir da Contag; o presidente da Associação Comunitária da Praia do Abaís; Luiz Fazanela; Cristóvão Souza Júnior (Titó); além de presidentes e representantes dos diretórios do Cidadania dos Municípios de Aracaju, Indiaroba, Itaporanga, Lagarto, Própria, São Cristóvão, Umbaúba.

