Consórcio Público e Fundação Pedro Paes Mendonça firmam parceria

29/01/20 - 16:46:53

Em prol da inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis de Ribeirópolis

Na última terça-feira, 28, o Consórcio Público do Agreste Central de Sergipe (Cpac) e a Fundação Pedro Paes Mendonça, situada na Serra do Machado, Ribeirópolis, dialogaram sobre a inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis do respectivo município .

“O objetivo da reunião foi aprimorar e procurar novas soluções para inserção social e geração de renda dos profissionais da reciclagem. Atualmente, sobrevivem do lixão. Iremos organizá-los em cooperativas ou associações”, afirmou o superintendente do Cpac, Evanilson Santana.

A Fundação Pedro Paes Mendonça, desenvolve ações de investimento social e presta assistência aos catadores de Ribeirópolis, com doação de cestas básicas e apoio a criação de “quintais produtivos”. “Os quintais produtivos fomentam o plantio de hortas para subsistência familiar. Assim, valorizamos os alimentos sem agrotóxico, dignificamos e geramos rendimentos aos trabalhadores da coleta”, disse a analista ambiental, Clezyane Correia Araújo.

O diretor financeiro do Cpac, Caique Gabriel, e a estagiária da FPPM, Adla Vitória do Vale Nascimento, também participaram da reunião.

Fonte e foto assessoria