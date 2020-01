SUSPEITO DE MATAR PAI E FILHO DENTRO DE CASA É PRESO NA BARRA DOS COQUEIROS

29/01/20 - 08:17:38

Um segundo suspeito do crime foi encontrado morto

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Sergipe informou nesta quarta-feira (29) a prisão de um homem de 18 anos, suspeito de matar pai e filho dentro da casa das vítimas, no loteamento Olimar, na Barra dos Coqueiros.

Equipes da 2ª Divisão B do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam Esdras Isaac Silva Nascimento, 18 anos, suspeito de ser um dos autores do duplo homicídio que foi praticado no loteamento Olimar, na Barra dos Coqueiros, no ano passado. Ele foi preso na manhã dessa terça-feira, 27.

De acordo com as investigações, o crime teria sido praticado em 24 de junho de 2019. Na ação criminosa, por volta das 19h, Florival Anunciação dos Santos e Ygor Ferro dos Santos, pai e filho, respectivamente, acabaram morrendo. O segundo suspeito do crime foi identificado como Felipe Andrade Estácio.

Esse outro suspeito foi morto no último dia 24 de janeiro, também na Barra dos Coqueiros, em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas. A investigação apontou que a dupla de suspeitos invadiram um imóvel procurando por Ygor, e encontraram Florival sentado no sofá. Ele foi atingido por um disparo e não teve como esboçar nenhuma reação de defesa.

Já Ygor foi perseguido dentro da residência, mas acabou caindo sem vida na cozinha, após ser atingido por três disparos nas costas e no pescoço. A Polícia Civil reitera que informações e denúncias sobre ações criminosas e suspeitos da autoria de crimes podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181).