DRFV AGE RÁPIDO E PRENDE DOIS HOMENS ACUSADOS DE ROUBOS DE VEÍCULOS

29/01/20 - 09:24:37

A ação que vem sendo realizada pela Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), tem tirado de circulação, vários elementos envolvidos com roubos e furtos de veículos em Aracaju.

A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) da Polícia Civil prendeu nesta teça-feira (28) dois homens suspeitos de roubarem um veículo Mitsubishi ASX no dia 9 de janeiro, no bairro Pereira Lobo, em Aracaju, no momento em que a mulher, proprietária do carro, chegava em sua residência.

As imagens do roubo foram divulgadas nas redes sociais, o que ajudou a polícia a localizar e prender os elementos. Nesta terça, foram presos Pedro Lucas Gonçalves dos Santos, o Pedro Toti, como é conhecido, e João Ricardo Nascimento Rodrigues.

O delegado responsável pela prisão dos suspeitos, Kassio Viana, disse que um dos elementos ainda não tinha passagem pela polícia, enquanto o segundo homem, já havia sido preso recentemente pela mesma prática.

As informações são do radialista Sandoval Noticias