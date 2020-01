Evento sobre ciência, tecnologia e inovação aborda perspectivas para Sergipe

29/01/20 - 07:05:45

Manhã de atividades ocorreu no auditório do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec)

Com o tema “Perspectivas e Futuros para a inovação em Sergipe”, o evento Teias da Inovação foi realizado na manhã desta terça-feira (28), com o intuito de discutir temas relacionados ao empreendedorismo e a transformação digital. O projeto é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em parceria com o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico) e o CPQD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações), com o apoio em Sergipe da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec), do SergipeTec, do Sebrae e Inova Mais Sergipe.

Voltado para startups, empresários, estudantes e pesquisadores, o evento levantou debates sobre novos modelos de negócio e as tendências de futuro na área de inovação. Jorge Campagnolo, que é diretor da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), definiu o evento como um ambiente de oportunidades entre os profissionais da área criativa. “O objetivo do Teias é justamente sair do eixo Rio-São Paulo. Viemos para Aracaju por acreditar que aqui tem muito potencial, a exemplo de grandes universidades e investidores interessados”, disse.

Dando apoio ao evento e mostrando as potencialidades de Sergipe no tocante as perspectivas energéticas do estado, a Sedetec também esteve presente no evento. “Teremos um mercado abrangente nos próximos anos em Sergipe, e precisamos que os empresários e pessoas que tem interesse em startups se incluam neste processo”, disse o secretário José Augusto Carvalho. Já o diretor do SergipeTec, Brenno Barreto, salientou a relevância do evento para a tecnologia do estado. “Foi uma manhã bastante enriquecedora para todos que estiveram aqui e que poderá ter resultados muito positivos em um futuro próximo”, ressaltou.

O evento apresentou, no primeiro momento, os resultados da Governança Estadual da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e Energias, que foi apresentado pelo especialista em Pequenos Negócios do Sebrae Sergipe, José Leite Prado. Posteriormente, Jorge Campagnolo, do MCTIC, fez um completo panorama sobre a Inovação e o Empreendedorismo no Brasil. Por fim, um painel com cases e desafios para inovação em Sergipe foi realizado com a presença de José Eduardo Azarite, da Venture Hub Corp; Roger Barros, da Inova+Sergipe e Arthur Barbosa, da PagCerto.

“Participei da primeira edição do Teias da Inovação em Cuiabá, e agora estou muito satisfeito com o que vi aqui em Sergipe. Muitas pessoas interessadas e um bom número de ideias e startups em evolução. Faço questão de participar deste tipo de evento, porque é neste ambiente que as coisas começam a surgir” concluiu Azarite.

Foto: Arthuro Paganini

Ascom/Sedetec