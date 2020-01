IDOSO É ENCONTRADO MORTO AMARRADO E AMORDAÇADO DENTRO DA CASA

29/01/20 - 06:00:31

Um homem identificado como Agamenon da Fonseca Hora, 79 anos, foi encontrado morto em de sua residência localizada na Rua 80, no Conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão.

As informações são de que o idoso foi encontrado por uma diarista que prestava serviços à vitima. Ele foi encontrado com as mãos amarradas e amordaçado, já em estado de putrefação.

A polícia já iniciou as investigações e vai usar imagens de câmeras de segurança que há na região e que capturaram o momento em que homens pulavam o muro da residência da vitima.

Com informações do radialista Sandoval Noticias