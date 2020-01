Incentivo ao turismo receptivo

O retorno do Pré-Caju não deve se transformar em uma disputa entre blocos. Pode não ser bom para Sergipe. O evento também não pode ser carimbado como “carnaval Fora de Época”. Isso não combina mais. Tudo tem seu tempo e nada se fixa fugindo ao período que naturalmente o brasileiro está disposto à folia. O Pré-Caju deve retornar dentro da semana pré-carnavalesca, que antecede ao evento no País. Fora disso, é jogo que põe a festa em risco de já nascer morta.

Qualquer evento que tiver dimensões como o Pré-Caju deve ser analisado, bem avaliado, com planejamento e cálculos para mexer com a cidade, no caso Aracaju. Não se trata de um projeto qualquer, mas de provável atração turística, que sirva também para movimentar o comércio de uma forma em geral, não apenas a lotação de hotéis e as boas vendas em bares e restaurantes da orla. Pode-se imaginar uma forma que seja atração turística e que movimente a cidade com as suas praias, culinária e revele belezas naturais ainda pouco visitadas.

Não se pode negar que há um processo para “turistizar” o Estado, com ponto específico na Capital. É um trabalho que ainda carece de tempo para oferecer resultado. É verdade que Aracaju ainda não consegue ser “destino”, mas “passagem”. Entretanto, isso só pode mudar com a conscientização de sua gente e segmentos do setor em relação a melhorar o relacionamento com os turistas. São eles que incrementam uma ‘indústria’ de retorno imediato, seja na utilização da mão de obra, seja no bom faturamento. Um evento como o “Pré-Caju” tem que ser bem planejado, melhor avaliado e ter todo o incentivo possível, principalmente do setor privado.

É um assunto que está em discussão recente, cujo interesse foi provocado por desfile do bloco ‘Vumbora’, sábado passado, puxado pelo cantor baiano Bel Marques nas praias do litoral Sul, e que fez retornar a ideia de refazer um evento que marcou época no Estado, por atrair sempre um elevado número de turistas, que passou a ter Aracaju como destino durante o período dessa festa que, praticamente, abria o atraente Carnaval baiano.

Acabou porque uma elite acomodada em apartamentos de luxo na Avenida Beira Mar se sentira desconfortável.

Sinceramente, é bom repensar e por em prática uma atração turística que deu certo por vários anos, além de tirar o Estado dessa condição de receber turistas an passant ou aqueles, de cidades próximas, que vêm para descansar e dormir nos hotéis da orla.

Ale disso, politicamente, o Pré-Caju era sempre esperado em anos de eleições, porque era no embalo da festa que se formavam os grupos políticos e até se escolhiam candidatos. Isso também era uma atração no contexto da folia. O ex-governador Jackson Barreto percebeu isso sábado e até lamentou que os grupos, antes juntos, se formaram separados. É preciso rever tudo isso, tanto o incentivo ao turismo receptivo, quanto a esse ambiente político que se criava.

Alese reabre

A Assembleia Legislativa retorna aos trabalhos na segunda-feira, com sessão à tarde. O governador Belivaldo Chagas pode ir pessoalmente à abertura ou mandar representante.

*** Em sua mensagem, o Governo pode anunciar projeto para 2021 e apresentar um balanço do seu primeiro ano de Governo.

Trabalho pode reeleger

Está decidido que o prefeito Edvaldo Nogueira fará filiação ao PDT na primeira quinzena de março, com a presença da Direção Nacional do partido, como Carlos Lupi e Ciro Gomes.

*** Parte dos aliados de Edvaldo também passará para o partido, com a “certeza” de que ele será reeleito.

*** Um vereador, com um pé no PDT, disse que o marketing de Edvaldo é o trabalho que ele vem realizando na cidade, “sem que haja qualquer deslize moral”.

Vinícius e partidos

O vereador Vinícius Porto (DEM) tenta se manter no partido e vem conversando com o presidente regional, ex-deputado José Carlos Machado.

*** Para isso basta o DEM decidir apoiar a reeleição de Edvaldo.

*** Vinícius tem convites para filiar-se ao PDT, ao PSD, PV e Solidariedade.

Junto a Diógenes

O secretário José Carlos Felizola (PSD), disse que em Tobias Barreto o partido tem uma ligação com o vice-prefeito Gal de Filó, “mas nós pessoalmente e a política do governador Belivaldo Chagas (PSD) é com o prefeito Diógenes Almeida”.

*** Segundo Felizola, “além de ser um grande amigo, Diógenes tem sido um prefeito correto e solidário com o governador. Então a gente tem uma posição muito clara em relação a isso, respeitando todas as conjecturas e as peculiaridades do município”.

*** A declaração de Felizola foi feita ontem, durante entrevista a Rômulo Daltro.

Mais conversa

O deputado Zezinho Sobral (Podemos) está conversando. Segunda-feira esteve com Belivaldo Chagas e ontem com a vice-governadora Eliane Aquino (PT).

*** A conversa girou sobre os projetos do Governo. Também tratou do cenário político e da sucessão municipal em Aracaju.

*** Eliane achou o diálogo “bastante proveitoso”.

Marketing de Marcio

Otávio Antunes está em Aracaju. Ele foi coordenador do marketing de Fernando Haddad (PT) a presidente da República. Esteve também à frente da campanha que elegeu o atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes.

*** Amigo de Marcio Macedo, Otávio Antunes está em Aracaju para ajudar na coordenação da campanha petista a prefeito de Aracaju, junto com as jornalistas Eloísa Galdino e Candice Matos.

Lula e Haddad

Márcio Macedo diz que está no páreo para valer “e vamos disputar para ganhar”. Fala que os “preditores da campanha são fortes e a possibilidade de ganhar é grande e firme”.

*** Otávio ficará vindo a Aracaju com frequência e sua indicação tem o dedo de Haddad e do próprio Lula.

Pedido de expulsão

Segundo o presidente estadual do PT, João Daniel, o deputado Francisco Gualberto não tem motivo para deixar o partido. Elogiou a atuação de Gualberto durante o período em que é filiado ao PT.

*** Mas existe um porém: a tendência Articulação de Esquerda entrou com pedido de expulsão de Gualberto na Comissão de Ética, porque ele votou favorável à reforma da Previdência em Sergipe.

Contornar situação

Segundo ainda João Daniel, o deputado Francisco Gualberto tende a apoiar a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (sem partido) em Aracaju e demonstra disposição para isso.

*** João Daniel disse que terá uma conversa com ele sobre questões partidárias e acha que pode contornar a situação.

Comissão de Ética

Quanto ao pedido de expulsão, que a Articulação de Esquerda deu entrada na Comissão de Ética contra Gualberto, João Daniel diz que não tem pauta para uma discussão sobre isso.

*** – Mas se acontecer, Gualberto será chamado e terá todo o tempo para promover a sua defesa, disse Daniel.

Pauta de julgamento

O processo de pedido de desfiliação do PSC, solicitado pelo deputado Gilmar Carvalho, já tem data para julgamento no TRE: dia 4 de fevereiro.

*** Segundo opinião de um parlamentar, “o TRE está duro, mas deve aprovar o pedido de saída”.

*** Quanto à candidatura a prefeito houve uma parada, mas alguns partidos convidam Gilmar para filiar-se e disputar a Prefeitura.

Apelo da prisão

No bate-papo em um cafezinho do shopping, três políticos sem mandato falavam sobre a presença do ex-presidente Lula (PT) nas campanhas. Um deles admite que Lula tem muita força eleitoral no Nordeste, mas já não é tanta quanto antes da condenação.

*** O outro emendou: “acho que ele teria mais força eleitoral nesse momento se ainda estivesse preso. O apelo da prisão comovia os eleitores”.

Prefeito rompe

O prefeito de Arauá, Jose Ranulfo dos Santos (PSB) rompeu politicamente com o deputado federal Valdevan Noventa e vai se filiar do PSD, a convite do deputado Fábio Mitidieri.

*** Valdevan está conversando com políticos do seu grupo para indicação de outro nome para disputar a Prefeitura.

Gilson no PPS

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) disse que o prefeito de Estância, Gilson Andrade (sem partido), deve se filiar à sua legenda no momento exato.

*** Segundo Fábio, a filiação de Gilson Andrade no partido teria ficado “apalavrada”. Acrescentou que o PSD pretende lançar entra 40 e 50 candidatos a prefeito.

Foco de agora

Fábio Mitidieri tem visitado muitos municípios e reforçado o partido por todo Estado, com o objetivo de exibir maior musculatura no pleito municipal.

*** – Nosso foco agora está nas eleições municipais. Porque 2022 passa por 2020 e precisamos apoiar nossos aliados.

Daniele e Emília

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) confirmou que a chapa de pré-candidato a prefeito de Aracaju do seu grupo será definida até sexta-feira.

*** Uma pesquisa que está sendo realizada inclui nomes do bloco e do Cidadania: delegada Daniele Garcia e vereadora Emília Corrêa, que são as mais destacadas em pesquisas anteriores.

Sobre Governo

A pesquisa que vem sendo realizada pelo Cidadania também está avaliando prováveis candidatos ao Governo do Estado em 2022.

*** Estão na relação nomes como o do próprio Alessandro, dos deputados Laércio Oliveira e Fábio Mitidieri, e o do senador Rogério Carvalho.

Mudar a cidade

Sobre a estratégia de campanha, Alessandro disse que vai repetir o trabalho feito em 2018 para o Senado, conversando com as pessoas e apresentando propostas concretas para mudar a cidade.

*** Segundo o senador, o bloco pretende mostrar que é possível fazer mais, com ética e independência: “é um trabalho de resgate da democracia”.

