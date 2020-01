PROJETO INOVA + SERGIPE É APRESENTADO AO GOVERNADOR BELIVALDO CHAGAS

O projeto que visa transformar a realidade econômica do estado até o ano de 2030, com potencialização da geração de emprego e renda por meio dos investimentos em tecnologia e inovação, o Inova + Sergipe, foi apresentado pelos agentes participativos do projeto ao governador do Estado, Belivaldo Chagas, na tarde de segunda-feira (28).

O governador recebeu a comissão de representantes e conversou sobre como o Inova + Sergipe tem desenvolvido ações de fomento à pesquisa e desenvolvimento tecnológico no estado, por meio de ações realizadas nos eixos de atuação do projeto. O coordenador, Roger Barros, fez uma apresentação do projeto, destacando que o Governo de Sergipe já está participando, por meio da Fapitec, SergipeTec e Secretaria de Educação.

Belivaldo destacou sua empolgação com as intenções do projeto, valorizou as realizações em andamento e se comprometeu em ajudar no desenvolvimento das ações, designando o superintendente executivo da Secretaria de Governo, Ademário Alves, e o superintendente de planejamento econômico, Guilherme Rebouças, para acompanhar o andamento do Inova + Sergipe e ajudar em seu crescimento. Belivaldo lembrou que o Estado tem recursos para serem investidos no processo de inovação, o que vai ajudar na robustez do Inova.

“É importante discutir o estado como um todo, não apenas no aspecto do poder público. Mas no poder público e privado numa somação de forças. Fazer esse processo de reconstrução em algumas coisa e construção em outras, envolvendo a iniciativa privada e o governo, quem vai ganhar com isso é a sociedade. O Inova + Sergipe com esse espírito de união, de colaboração entre todos, pode fazer a diferença para tirar Sergipe desse momento de atraso em algumas áreas. Foi um momento muito bom, de troca de ideias e de somação. Inclusive colocamos dois colaboradores da área de planejamento do estado para acompanhar as ações do Inova + Sergipe, para que possamos construir um novo Sergipe. Estamos vivendo o momento da tecnologia e inovação. Temos que procurar facilitar a vida das pessoas. O governo trabalha incentivando a área de tecnologia e desenvolvimento. O SergipeTec e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, já têm um planejamento para isso. Isso está em nosso planejamento estratégico”.

O coordenador do Inova + Sergipe, Roger Barros, valorizou a receptividade do governador Belivaldo, valorizando a atuação do agente público como ente fomentador dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no estado.

“Esse é um momento ímpar para Sergipe, discutir o Inova + Sergipe com a presença do governador, mostrando a ele que o setor de tecnologia e inovação é prioritário para nosso estado. Não há crescimento sem investimentos em empreendedorismo e inovação em nenhum lugar do mundo e com Sergipe não pode ser diferente. O Inova + Sergipe já tem conquistas realizadas, com empresas financiadas por alguns editais junto à FINEP, além do Centelha que vai aportar recursos em 23 startups e o Tecnova, com mais 2 milhões de reais. Temos bons projetos que são trabalhos de eficiência e o futuro do mercado passa pelo Inova + Sergipe. O novo mercado de trabalho envolve as habilidades ligadas ao setor de TI”.

Maurício Gonçalves, superintendente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, destacou a atuação dos agentes envolvidos na realização do projeto e comentou que o futuro do processo de empregabilidade do estado passa pelo Inova + Sergipe.

“Esse foi um projeto que nasceu na Câmara de TI da Fecomércio e avançou por vários agentes que contribuem para a construção do processo. O governo é parte desse processo e juntar as entidades que formam o ecossistema de tecnologia do estado para o desenvolvimento de nosso povo é muito importante. A receptividade do governador ao Inova + Sergipe foi muito boa pois o projeto foca no desenvolvimento do estado e ele entende isso. O Inova + Sergipe é transformar a realidade de nosso estado e geram emprego para nosso povo”.

