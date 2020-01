Ira! prepara show com clássicos da carreira e novidades para o Projeto Verão 2020

Com quase 40 anos de carreira, a banda paulista Ira! segue na ativa, proporcionando aos fãs de rock contato com clássicos que marcaram décadas e continuando a experimentar quais os limites do gênero, como misturá-lo com outros tipos de sonoridade.

É com esta vitalidade que o grupo vai se apresentar a aracajuanos e turistas no segundo dia do Projeto Verão 2020, domingo, dia 2 de fevereiro, na orla da Atalaia. O evento é uma realização da Prefeitura de Aracaju com patrocínio do Ministério do Turismo.

Após sete anos de hiato, o grupo retomou às atividades em 2014, com uma nova formação. Além dos membros fundadores Nasi e Edgard Scandurra, integram a banda Daniel Rocha (baixo), Evaristo Pádua (bateria) e Johnny Boy (teclados).

O tempo de estrada e as mudanças na formação, no entanto, não alteraram a maneira inventiva pela qual a banda se consolidou, apresentando canções com letras sofisticadas e arranjos instrumentais bastante virtuosos.

“O Ira! tem uma maneira clássica de fazer o rock. Surgimos com a influência do punk rock inglês, mas tínhamos também uma grande admiração por bandas como The Who e Led Zeppelin. Isso criou na gente uma maneira de tocar, mas não nos impedi de misturar o rock com música eletrônica, hip-hop e MPB. Eu acho legal promover esse encontro de estilos, é sempre interessante”, explica o vocalista Nasi.

Quem for à Orla da Atalaia na segunda noite de programação musical do Projeto Verão 2020 para assistir à banda paulista assistirá uma performance repleta de hits, mas também com novidades.

“O show que nós vamos fazer terá os diversos clássicos do Ira! E, provavelmente, um single que vamos lançar em fevereiro, que fará parte de um novo disco, que deverá sair tanto nas mídias digitais quanto em vinil, ainda no primeiro semestre”, conta o cantor.

Ainda de acordo com Nasi, todas as músicas são prazerosas de tocar, mesmo aquelas que possuem mais de três décadas de estrada, uma vez que se renovam na medida que encontram públicos diferentes, cidades distintas.

Desta forma, tocar na capital sergipana, em um evento com as características do Projeto Verão, ganha ainda mais importância. “Acho esse tipo de iniciativa muito bacana, muito estimulante, porque permite que o público acesse a cultura de maneira gratuita, assim como nos faz apresentar nosso som para um grande número de pessoas, tanto para aqueles que já nos acompanham quanto a nova geração”, comemora Nasi.

Foto: Carina Zaratin