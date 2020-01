JOVEM MORRE AFOGADO NO LOCAL CONHECIDO COMO PEDRA DA ARARA, EM MACAMBIRA

29/01/20 - 05:20:48

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE) registrou na tarde desta terça-feira (28) mais uma morte por afogamento em rio no interior do estado.

Desta vez, o afogamento do jovem identificado como Diego Amaral, aconteceu no município de Macambira e as informações são de que um jovem se afogou e acabou morrendo, na região conhecida como Pedra da Arara, um local turístico, formado por cachoeiras.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Foto: Google Earth