Obras na ponte em Riachuelo serão concluídas até sexta-feira

29/01/20 - 13:07:39

Apesar da execução dos serviços, ponte está liberada para o tráfego e trânsito flui normalmente

Os serviços de reparos e recuperação na cabeceira da ponte sobre o Rio Sergipe, no município de Riachuelo, a 30 km de Aracaju, entram na reta final. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), e o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), executam o trabalho desde a semana passada.

Segundo o engenheiro e diretor-presidente do DER, Ancelmo Luís de Souza, os serviços são necessários em razão de uma infiltração na cabeceira. “As chuvas ocorridas no último fim de semana acumularam uma certa quantidade de água entre um trecho do vão central e a cabeceira da ponte. Segundo depoimento de moradores próximos, um cidadão fez uma perfuração no vão da ponte, com a intenção de acabar com o empoçamento, porém, a quantidade de água foi suficiente para provocar o carreamento do material de aterro e com isso, ocasionar a erosão na cabeceira”, detalha.

O engenheiro esclarece que a erosão ocorreu na mesma cabeceira, do lado oposto à que foi recuperada no ano passado. “Os serviços de recuperação na parte da cabeceira que foi arrastada pelas chuvas ocorridas em julho passado continuam firmes. Após a avaliação feita por uma equipe técnica do DER, iniciamos os trabalhos de recuperação neste outro trecho, que consiste na execução do aterro e construção de um muro de contenção em alvenaria. Após a compactação e o tempo de cura necessário, o problema será sanado e a ponte ficará totalmente recuperada”, explica.

Os trabalhos não comprometeram o tráfego na ponte que continua aberta para o trânsito de veículos e pedestres. Segundo o Diretor-Presidente, por ter sido uma erosão de menor gravidade, os serviços de reparos não comprometeram o trânsito sobre a ponte. “O local está devidamente sinalizado e a passagem de veículos fluindo normalmente, sendo que até a próxima sexta-feira, 31, a recuperação será concluída”, enfatiza.

Fonte e foto assessoria