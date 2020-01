PRÉ-CANDIDATURA DE NININHO DA BOLO BOM PARA PREFEITO EM LAGARTO É OFICIALIZADA

29/01/20 - 08:52:27

Com a presença de autoridades, o ato político lotou o plenário da Câmara Municipal de Lagarto.

O Cidadania oficializou nesta terça-feira (28) a pré-candidatura do empresário Nininho da Bolo Bom na disputa eleitoral pelo comando da Prefeitura Municipal de Lagarto. O ato ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Vereadores e contou com a presença de familiares, amigos, correligionários e autoridades estaduais e federal.

Além disso, apesar da dificuldade de eleger uma quarta via num município historicamente dominado por oligarquias que se revezam no poder, todos os presentes destacaram o sentimento de esperança diante da candidatura de Nininho, a exemplo do deputado estadual Georgeo Passos. “Na última eleição, nós conseguimos aposentar alguns políticos e não tenho dúvidas que com Nininho isso também pode acontecer em Lagarto”, observou.

Sua colega de Assembleia, a deputada estadual Kitty Lima foi curta, objetiva e enérgica ao reafirmar a sua crença da vitória em Lagarto. “Todo mundo tá sentido a energia de que a vitória está chegando, porque quando você ver que não está sozinho e ver essa galera toda te apoiando, você ver que pode conseguir e, por isso, estou dizendo que a gente vai ganhar”, disse a parlamentar para o pré-candidato Nininho.

Para além de lideranças políticas, amigos e familiares, o ato de lançamento contou com o apoio do historiador e ilustre lagartense o professor Doutor Claudefranklin Monteiro, o qual – em entrevista ao Portal Lagartense – fez votos de sucesso a pré-candidatura de Nininho. “Estou aqui vendo com bons olhos o nome dele sendo lançado como pré-candidato a prefeito de Lagarto. Eu sempre entendi que Lagarto merece uma alternativa, porque historicamente sempre tivemos divididos e Lagarto é muito maior do que Saramandaia e Bole-bole. Lagarto não pode estar preso a rótulos, porque precisa de ideias e projetos que a tornem ainda melhor”, comentou.

Campanha silenciosa

Já o presidente do Diretório Municipal do Cidadania, Itamar Santana, destacou que a eleição do Senador Alessandro Vieira serve como motivação para a campanha municipal. “A novela entre Saramandaia e Bole-bole está nos seus últimos capítulos, porque muita gente vai votar no Cidadania silenciosamente. Então será uma campanha silenciada, mas eles já estão com medo”, discursou.

Ainda em discurso, Itamar observou que o silenciamento começou ainda na terça-feira, quando o Senador Alessandro teve uma entrevista cancelada numa emissora de rádio de Lagarto. “As forças ocultas trabalharam contra, mas a Tropical FM de Simão Dias nos abriram as portas”, destacou.

O resultado da chegada da mudança

Em entrevista ao Portal Lagartense, o Senador Alessandro Vieira avaliou a boa receptividade do nome de Nininho como pré-candidato a prefeito como o “resultado da mudança chegando na cidade de Lagarto”. “Essa cidade precisa sair dessa polarização que não faz a cidade avançar, que atrapalha a evolução, gera a divisão eterna, então é hora de unir forças por uma cidade melhor”, completou.

Alessandro ressaltou que é a grande expectativa perante a pré-campanha de Nininho é muito grande. “Era preciso fazer uma construção, montar grupo, mostrar credibilidade e ganhar a confiança das pessoas. E Nininho fez isso de uma forma extraordinária, tanto que o grupo hoje está bem fortalecido. Então a expectativa é muito boa”, argumentou.

Já o pré-candidato a prefeito Nininho da Bolo Bom observou que o volume de cidadãos no plenário da Câmara, bem como nas ruas é reflexo de um momento em que “a população está querendo realmente acabar com esse modelo tradicional, com essa gangorra onde quem manda é um lado ou o outro lado. Vamos acabar com essa gangorra, o mundo é democrático e Lagarto também”, frisou e completou: “Nós vemos os grupos se revezando e fazendo tudo do mesmo jeito, e a proposta do Cidadania é combater essas oligarquias e comungar dos valores sociais com a sociedade pontuando o que é que realmente precisa ser feito na sua comunidade”.

Foto assessoria

Fonte Lagartense