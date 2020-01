PMA ANUNCIA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES PARA QUINTA-FEIRA, DIA 30

29/01/20 - 12:46:14

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na manhã desta quarta-feira, 29, o pagamento do funcionalismo municipal referente ao mês de janeiro. Pela suas redes sociais, o gestor informou que todos os trabalhadores da Prefeitura, ativos e inativos, terão os salários creditados em conta, de maneira antecipada, na manhã desta quinta-feira, 30. Com o pagamento, a administração completa 37 meses honrando com o compromisso do salário em dia firmado com os servidores.

“Meus amigos e minhas amigas, estou passando para informar, mais uma vez, o pagamento dos salários. Amanhã, 30, pagaremos o mês de janeiro e, logo pela manhã, o salário estará na conta de todos os servidores ativos, inativos, aposentados, pensionistas, administração indireta, cargos em comissão, ou seja, todos recebem o salário de janeiro. É um esforço da nossa gestão para cumprir com o compromisso firmado com os trabalhadores da Prefeitura”, destacou o prefeito.

Edvaldo ressaltou que, ao pagar o salário referente ao mês de janeiro, a atual administração completa 42 folhas salariais quitadas. “São 37 folhas correntes, três de décimo terceiro e duas que herdamos da gestão anterior, o que demonstra a nossa responsabilidade e respeito com os trabalhadores da Prefeitura. Isso significa que já injetamos mais de R$ 3,3 bilhões na economia local, sendo aproximadamente R$ 80 milhões, a cada mês. Este é o nosso trabalho para que Aracaju se torne, cada vez mais, a capital da qualidade de vida”, salientou.

AAN