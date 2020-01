PMA cadastra comerciantes para sorteio de espaços na área do Projeto Verão 2020

29/01/20 - 06:27:43

Nesta terça-feira, 28, a Prefeitura de Aracaju iniciou o cadastramento dos interessados em participar do sorteio para a venda de alimentos e bebidas, durante os dois dias do Projeto Verão 2020. A ação, que segue até às 17h desta quarta-feira, dia 29, objetiva promover a devida organização e acomodação dos espaços de uso público, assim como assegurar a livre circulação de pessoas.

Realizado por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), as inscrições acontecem na sede da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), localizada no Parque Augusto Franco (Sementeira). Para efetivação do cadastro, o negociante precisa ficar atento a documentação que deve ser, obrigatoriamente, apresentada.

“Pedimos aos comerciantes que compareçam munidos de documento de identificação com foto e comprovante de residência. Para aqueles que forem trabalhar com qualquer tipo de comestíveis e bebidas, também é indispensável a apresentação do certificado do curso de Manipulação de Alimentos, no ato da inscrição”, enfatizou o diretor Bira Rabelo.

Neste ano, estão sendo ofertadas pela empresa municipal vagas para diversos tipos de segmentos, com isopor, tendas de bebidas e food trucks. Ainda de acordo com Bira, orientações serão devidamente repassadas após o sorteio, marcado para o próximo dia 30, a partir das 9h, na Direpa. “Salientamos que cerca de 40 fiscais estarão presentes em cada dia da festa, assegurando o devido cumprimento das normas, por parte de todos”, completou o diretor.

Expectativa

Vendedora de acarajé e bebidas, Martinha Conceição demonstrou sua satisfação com a organização durante a inscrição. “Estou com uma boa expectativa de faturar uma renda extra e as atrações estão ótimas, o que deve ajudar. O cadastro também está sendo muito bem organizado e as informações repassadas corretamente”, afirmou.

Além de parabenizar a forma pela qual a administração municipal está realizando o processo, Lucas Santos exibiu contente o seu certificado de Manipulação de Alimentos, emitido pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat). “O curso é importante pois a gente se aperfeiçoa mais, aprende mais e garante a qualidade do nosso produto”, disse o comerciante de drinques.

“A Prefeitura está de parabéns pela estrutura montada para a realização do cadastro e divulgação das inscrições. Só tenho elogios”, foram as palavras do vendedor de batatas fritas e bebidas, Roseilton Santos Bezerra.

Realizado pela Prefeitura de Aracaju, o Projeto Verão 2020 acontece nos dias 1 e 2 de fevereiro, sábado e domingo, na Orla da Atalaia, com patrocínio do Ministério do Turismo.

Foto: Felipe Goettenauer