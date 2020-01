PMs DO 7º BPM RECUPERAM 2º CARRO ROUBADO, EM MENOS DE 4 HORAS EM LAGARTO

29/01/20 - 14:31:40

Policiais Militares do 7° Batalhão, durante diligências nesta quarta-feira (29) no povoado Colônia 13, recuperaram uma motocicleta com chassi remarcado. O receptador e o responsável pela venda, foram presos e encaminhados à delegacia de Lagarto para as providências legais.

Já no final da manhã, os militares desconfiaram realizavam o policiamento preventivo, quando avistaram o nervosismo do condutor de um veículo Ônix, de cor branca, e resolveram realizar a abordagem.

Após consulta, os militares constataram ser de origem ilícita, tendo sido clonado com placa de veículo com as mesmas características. O suspeito L. S. M, 34 anos, foi conduzido à delegacia de Lagarto para as providências legais.