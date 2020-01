Pré-Universitário: atividades no polo de Poço Verde serão retomadas

29/01/20 - 06:13:49

Governo do Estado firmou parceria com o município para que as aulas do PreUni dessem continuidade

Por Ítalo Marcos

Após reunião de avaliação e alinhamento, o polo de Poço Verde do Curso Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, que esteve fora do edital do Processo Seletivo para 2020, terá continuidade em 2020. Isso acontecerá graças à parceria com a prefeitura do município, que somará esforços com o Governo do Estado para que os estudantes da região tenham mais uma atividade no reforço para o Enem 2020.

De acordo com a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, após análise das condições de oferta e procura, “alguns aspectos foram evidenciados, cabendo providências para a sua retomada, as quais se darão mediante esforço conjunto da Seduc e Prefeitura”.

Na manhã desta terça-feira, 28, a equipe do Dase se reuniu na sede da DRE-2 com o prefeito de Poço Verde, Iggor Oliveira, a secretária adjunta da Educação, Kátia Souza e a Diretora de Educação da DRE-2, Daniele Santos Santana, para firmar parceria entre o Governo do Estado e o Governo Municipal, visando retomar as atividades do polo ainda no ano de 2020.

“Foi uma reunião muito positiva, o prefeito fez questão de registrar a credibilidade do Programa Pré-Universitário, colocando-se à disposição para ajustar possibilidades e demandas. Saímos de lá com os devidos encaminhamentos em torno do Termo de Cooperação e vamos adotar, desde já, todas as medidas cabíveis para a composição do quadro docente e demais providências necessárias até o início das aulas, previsto para o dia 2 de março”, disse Eliane Passos.

Foto assessoria