Radialistas dizem que deputado teria ficado, como advogado, com dinheiro de cliente

29/01/20 - 16:15:49

Uma denúncia divulgada na tarde desta quarta-feira (29) no programa “Jornal em Revista” da Rádio Jornal, chamou a atenção pela gravidade do fato que, segundo os radialistas, teria sido praticado por um deputado estadual, que é advogado, residia no interior e que, agora, teria se mudado para a capital.

Durante a apresentação feita pelos radialistas Pedro Rocha, Coronel Vevé, Aélio Argolo e Rubens Filho, o quarteto deu a notícia em forma de encenação, explicando que “ele é deputado e, após ganhar uma ação, ele ficou com o dinheiro da cliente”, disse o quarteto.

Após o término do programa e como não foi divulgado o nome do parlamentar, a redação entrou em contato com um dos radialistas que confirmou a denúncia, afirmando que “é fato verídico. Ele é deputado e como advogado, ganhou uma causa para uma cliente, só que ficou com o dinheiro”, contou o radialista Pedro Rocha.

De forma descontraída, Pedro Rocha disse ainda que “o caso está nas mãos de uma pessoa e, quem sabe bem sobre como tudo ocorreu foi um radialista que tem em suas mãos, cópia do processo que foi movido contra o deputado-advogado que agora, também é candidato”, disse.

Após ouvir a denúncia no rádio, um deputado já se pronunciou sobre o assunto e diz que quer saber quem é o colega parlamentar, “até porque, como foi dito, todos os vinte e quatro são suspeitos”, disse.

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, também deverá se pronunciar sobre o assunto, já que além de ser um deputado estadual, o acusado é advogado e, segundo a denúncia, teria se apossado de dinheiro de cliente.

Munir Darrage