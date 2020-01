TENTATIVA BAIXA DA OPOSIÇÃO TENTA MINAR TRABALHO DA PMNSS”, DIZ ASSESSORIA

29/01/20 - 15:30:30

A prefeitura municipal de Nossa Senhora do Socorro emitiu uma nota de esclarecimento na manhã desta quarta-feira (29), informando que “uma tentativa baixa e fraca” da oposição estaria querendo “minar o excelente trabalho realizado pela administração”.

Ainda segundo a nota, a prefeitura de Socorro irá acionar a assessoria jurídica para responsabilizar os responsáveis pelos, segundo a prefeitura, noticias falsas.

Veja o que diz a nota

É com um sentimento de tristeza que denunciamos uma tentativa baixa e fraca da oposição existente em Nossa Senhora do Socorro de minar excelente trabalho realizado pelo atual prefeito na gestão da saúde do município.

Em matéria publicada no falso blog “Ponto Vista”, na última terça-feira, 28, a Secretaria de Comunicação (Secom), informa que sobre o caso da senhora Sandra Dantas da Gama, salientamos que a mesma recebeu toda atenção das equipes de saúde do município, que agendaram seu exame de ELETRONEUROMIOGRAMA DE MEMBROS SUPERIORES, para o dia 17 de dezembro de 2019, no Hospital Universitário (HU).

Todas as providências cabíveis para agilizar o atendimento da cidadã e garantir a sua saúde foram adotadas pela Gestão Municipal, contudo foge a nossa responsabilidade a realização do procedimento, vez que ele é realizado fora das dependências da Gestão Municipal.

Em tempo, reiteramos nosso compromisso com a senhora e nos colocamos à sua inteira disposição para buscar esclarecimentos e o agendamento de uma nova data para realização do exame junto ao HU.

É importante destacar ainda que a última postagem, anterior a citada acima, foi realizada no mês de maio de 2019. Ou seja, um portal que não tem credibilidade, nem respaldo para noticiar fatos ou acontecimentos do nosso município, vez que ele não acompanha de fato às realizações aqui concretizadas em favor do povo socorrense.

Em tempo, comunicamos que tentamos entrar em contato com os responsáveis pelo citado blog, contudo nenhum telefone para contato ou mesmo e-mail para que pudéssemos nos manifestar oficialmente e fornecido pelo mesmo. Dessa forma, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro irá acionar os meios legais, através da Delegacia de Crimes Cibernéticos, para apurar o caso.

Secom | Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro