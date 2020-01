AÇÃO DOS BOMBEIROS EVITA QUE FOGO EM VEGETAÇÃO ATINJA CASAS EM ARACAJU

30/01/20 - 14:29:52

O fogo aconteceu no fundo de um terreno com várias casas de uma mesma família

Os bombeiros evitaram que um incêndio em vegetação atingisse casas na rua Porto da Folha, bairro Suissa, zona Sul de Aracaju. A ocorrência aconteceu no final da manhã desta quarta-feira, dia 29. O fogo aconteceu no fundo de um terreno com várias casas de uma mesma família.

“A gente veio atender essa ocorrência, que entrou como incêndio em edificação. Quando chegamos era em um terreno no fundo de várias casas, que estava cheio de mato e galhos secos. Pela distância da entrada até o local, foram necessárias quatro linhas de mangueira num total de 60 metros para combater o fogo’’, afirmou a comandante de operações do dia, tenente Flávia Tavares.

Moradora de uma das casas, Mirele Azevedo foi quem ligou para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), 193, solicitando a atuação dos bombeiros. “Nós estávamos fazendo um churrasco e não sabemos se foi uma brasa ou cigarro que deu início ao fogo. Nós tentamos apagar com mangueira e balde, mas não conseguimos. Ainda bem que o bombeiro veio muito rápido, porque o fogo já estava chegando nas casas vizinhas”, contou.

O Corpo de Bombeiros alerta a população sobre os cuidados que são necessários nessa época do ano, com temperaturas altas e vegetação seca. É preciso redobrar a atenção com brasas de churrasco, fogueiras em acampamentos e cigarros, já que a probabilidade de incêndios fica bem maior.

