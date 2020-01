AMÉRICA DERROTA O FREIPAULISTANO NA QUARTA RODADA DO SERGIPÃO 2020

30/01/20 - 05:20:13

A quarta rodada do Sergipão Estadium.Bet, teve sequência na tarde desta quarta-feira (29), no município de Pedrinhas, a equipe do América enfrentou o FreiPaulistano, no estádio Roberto Silva. Mesmo com três derrotas na competição os donos da casa não se abateram e apresentaram um bom futebol. Uma partida com cinco gols e muitas emoções.

No primeiro tempo a equipe do América foi pra cima e pressionou por diversas vezes o gol do goleiro Andrade. Depois de uma boa jogada pelo lado direito de ataque o atacante Gil abriu o placar. No segundo tempo os donos da casa voltaram com a mesma intensidade e marcaram mais dois gols com o atacante Gil. Ainda deu tempo para o FreiPaulistano reagir na partida. O atacante Luan marcou duas vezes para os visitantes. Final de jogo: América 3×2 FreiPaulistano. Essa foi a primeira vitória do Mecão no Sergipão

A rodada teve início na última terça-feira (28), com o clássico entre Itabaiana x Confiança, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. Mesmo jogando fora de casa, a equipe do Confiança fez valer o investimento para a temporada e começou pressionando o Itabaiana. Durante todo a etapa inicial os melhores momentos foram dos azulinos. Aos seis minutos de jogo o atacante Renan Gorne de pênalti marcou para o Confiança. O gol do atacante deu a vitória ao time azulino, Itabaiana 0x1 Confiança.

A quarta rodada do Sergipão Estadoum.bet terá sequência sábado (01) qe será finalizada no domingo (02/02). Acompanhe os detalhes da rodada:

Sábado (01/02)

15h30 – Boca Júnior x Lagarto, estádio Fernando França, em Carmópolis:

Árbitro Central: Michael Vinícius Freitas – CBF

Assistente 1: Renner Lisboa Santos – CBF

Assistente 2: Tâmara Nayara Souza – CBF

Quarto Árbitro: Michael Lima Tavares – FSF

Analista: Raniel de Jesus

Domingo (02/02)

16h – Sergipe x Dorense, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Claudionor dos Santos Junior – Master/FSF

Assistente 1: Rodrigo Guimarães Pereira – CBF

Assistente 2: Thiago Emanuel Reis de Albuquerque – CBF

Quarto Árbitro: Marcelo Soares da Silva – Master/FSF

Analista: Mário Bancilon

Fonte e foto FSF