BRETAS CONDENA CABRAL A MAIS 14 ANOS DE PRISÃO POR CORRUPÇÃO

O advogado Márcio Delambert, que defende Cabral, se pronunciou sobre a nova condenação por meio de nota: “A defesa irá recorrer por discordar da pena aplicada. A postura de auxiliar as autoridades será mantida”. A reportagem não conseguiu contato com as demais defesas.