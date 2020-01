COLETIVO FLUXO REALIZA ATIVIDADES NO PROJETO VERÃO NO FINAL DE SEMANA

30/01/20 - 05:48:30

Neste final de semana acontece o Projeto Verão 2020, na Cinelândia, Atalaia. Em paralelo ao grande evento, o Coletivo Fluxo Festival estará realizando ações na Arena Criativa do projeto, dando continuidade as experiências de enaltecimento do protagonismo feminino em diversas frentes da sociedade. Confira abaixo a programação do Coletivo:

PROGRAMAÇÃO

ARENA CRIATIVA – PROJETO VERÃO (COLETIVO FLUXO FESTIVAL)

02 /02 – 14H às 15H – “Vibrando em sintonia com o chakra Anahata”. – Roda vivencial com Isa Nou e Dj Anahata ao vivo.

Atividade para mulheres e homens.

02/02 – 15H às 16H – Debate: “A representatividade da mulher na produção da cultura local”. Mediadora Mariana Moura (coletivo Fluxo) e as convidadas Negratcha, Maluh Andrade e Clara Luiza Macedo.

Atividade aberta para interação com o público.

TENDA DO FLUXO FESTIVAL

01/02 e 02 /02 – 16H ÀS 21H

Ambiente Chillout/ Autocuidado e atenção direta ao público : instalação de um ambiente acolhedor e informativo, propondo conscientização contra violência de gênero, comunicação não violenta, projeção de documentários sobre feminismo e massoterapia.

Sobre o Coletivo

O Coletivo Fluxo é formado por mulheres do estado de Sergipe que juntas compõem a produção do Fluxo Festival. Tem como princípio de trabalho a equidade de direitos e o empoderamento social, a partir de uma sociedade desperta, diversa, estimulada através da cultura de paz, da arte e do feminismo.

Anualmente realizam o Fluxo Festival que é um encontro imersivo protagonizado por mulheres, que objetiva articular e integrar pessoas que buscam soluções sociais através da arte e educação com dispositivos feministas.

