CONIVALES E PREFEITURAS DE SANTA ROSA DE LIMA E CAPELA REALIZAM PROGRAMA FILA ZERO

30/01/20 - 05:19:05

Com o objetivo de reduzir as filas de espera por consultas com médicos especialistas e exames de baixa e média complexidade, o Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) implantou o “Programa Fila Zero”. As prefeituras de Santa Rosa de Lima e Capela, através de convênio firmado com o Consórcio, já iniciaram os atendimentos

Em todos os municípios que aderiram ao Consórcio, a redução da fila de pessoas que estão esperando pelo SUS será feita de forma gradual, com investimento de recursos próprios e do MAC, informou o presidente do CONIVALES, Franklin Freire.

A secretária municipal de Saúde de Santa Rosa, Luana Ferreira de Menezes, explicou que “pretendem zerar a fila de Ultrassonografia em três blocos. Nesta terça-feira (28) realizamos mais de 50 procedimentos. A prioridade de atendimentos será pela urgência do paciente e também pelo tempo que ele marcou”, enfatizou.

Gleide Selma levou a filha Ane Caroline para realizar uma ultrassonografia e aprovou o Programa. “Foi bom fazer o exame aqui mesmo em Santa Rosa, sem precisar ir a Aracaju e ter gastos. Foi rápido e estou muito contente”.

Em Capela, o primeiro atendimento do convênio com o Consórcio foi de ultrassonografias e ocorreu no sábado, 25.

Em breve, novos municípios serão contemplados com mais ações do CONIVALES por meio do Programa Fila Zero.