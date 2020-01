CPM recebe convidados do Recife para apresentar os projetos da Fundação Pedro Paes Mendonça

Com objetivo de difundir o trabalho social realizando na Serra do Machado, povoado de Ribeirópolis, através da Fundação Pedro Paes Mendonça, o empresário João Carlos Paes Mendonça levou, no último final de semana, um grupo de empresários, jornalistas e representantes de instituições. A cada ano, uma comitiva visita as unidades que abrangem iniciativas nas áreas de saúde, educação, acolhimento a idosos, geração de renda, educação e moradia. A viagem ao povoado sempre acontece no mês de janeiro, quando os moradores da localidade prestam homenagens ao padroeiro São Sebastião.

Ao lado da esposa Auxiliadora Paes Mendonça, João Carlos Paes Mendonça ciceroneou o presidente da Sudene, Douglas Cintra; o presidente do sistema Fecomércio/PE, Bernardo Peixoto, e a esposa, Diane; o cônsul dos Estados Unidos, John Barrett; o colunista de Economia do Jornal do Commercio, Fernando Castilho; a reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Maria José de Sena, e os publicitários Ricardo Rique e Lorena Leal, além do casal, Carla e Odilon Cunha Filho.

Após percorrerem o Lar D. Conceição, a clínica Dudu Mendonça, o Centro de Educação Básica Auxiliadora Paes Mendonça (CEBAPM), a biblioteca pública e a Galeria da Serra, localizada no bairro do Futuro, onde a FPPM também construiu um conjunto habitacional, os visitantes mostraram-se surpresos com o que viram. “Por mais que se fale, por mais que se conte, a gente precisa ver para ter a dimensão do entusiasmo das pessoas que trabalham na Fundação, a felicidade das crianças, a educação, os detalhes! Tudo isso me deixou surpreendido. Não me refiro ao grande empreendedor que a gente já conhece. Falo do empreendedor social. Tudo isso aqui serve de exemplo para todos os empresários do País”, enfatizou o presidente da Fecomércio de Pernambuco, Bernardo Peixoto.

Para a reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Maria José de Sena, o encontro com as crianças do Centro de Educação Básica Auxiliadora Paes Mendonça foi um momento muito especial. “Como educadora, deixo a Serra do Machado levando a certeza de que, se todas as escolas tivessem esse padrão, nós receberíamos o aluno nas universidades com muito mais conhecimento, muito mais qualificado academicamente e pedagogicamente”, pontou.

“Percebe-se que o projeto não é impossível de ser implantado. Estou impressionada com o cuidado com o aprendizado, com os valores que são repassados para essas crianças. Isso é o que garante a formação de um verdadeiro cidadão. O trabalho realizado nesta escola é imprescindível na preparação de jovens que irão fazer do Brasil um país cada vez melhor”, enfatizou Maria José.

Durante a visita ao Centro de Educação Básica Auxiliadora Paes Mendonça (CEBAPM), o Tenente Coronel Sidney Barbosa, Comandante do 3º BPM, do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), recebeu homenagem dos alunos por todos os serviços prestados pelo Getam à comunidade. Além de promover a paz social, os membros do grupamento ministram aulas de judô para os alunos do CEBAPM, no Centro Cultural Maria Melânia. “É uma satisfação muito grande receber esta homenagem porque ela demonstra que o trabalho que estamos realizando aqui na comunidade tem surtido o efeito desejado”, agradeceu Sidney Barbosa.

Após as visitas às unidades da FPPM, os convidados participaram da missa em homenagem a São Sebastião celebrada pelo Bispo de Aracaju, Dom João Costa. Ao final da celebração, JCPM falou sobre o entusiasmo em retornar à terra natal, o orgulho que sente pela equipe que faz a FPPM, e, mais uma vez, declarou o seu amor à Serra do Machado. “Já faz mais de 30 anos que participo dessa solenidade e sinto sempre a mesma satisfação. Gostaria de lembrar o trabalho da nossa equipe na Fundação Pedro Paes Mendonça. E dizer à minha comunidade que vocês são as minhas raízes”,

“É um prazer ver de perto esse trabalho tão importante que é realizado aqui. Fui honrado com o convite do senhor João Carlos Paes Mendonça e estou impressionado. A gente percebe o quanto ele apoia o povo e o quanto essas pessoas o apoiam, num trabalho mútuo de desenvolvimento. Um bom exemplo não só para o Brasil, mas como para o resto do mundo!”

John Barrett – o cônsul dos Estados Unidos

“Esse trabalho pode ser fundamental como referência a ser desenvolvida em outros lugares. Serve de exemplo e deve ser replicado não apenas por instituições privadas, mas os próprios governos, sejam estaduais, municipais e mesmo federal, podem ver aqui um exemplo de como funcionar de forma mais enxuta, mais adequada, atingindo os melhores resultados possíveis. Tenho certeza que, se esse modelo de educação tão bem aplicado aqui, pudesse ser replicado e aperfeiçoado junto aos modelos estaduais, municipais e federal, nós teríamos resultados muito melhores, assim como o trabalho feito com os idosos. Eles merecem esse respeito e, principalmente, esse carinho. Acima da infraestrutura excelente que vimos aqui, nós percebemos que são pessoas cuidando de pessoas.”

Douglas Cintra, presidente da Sudene

