Em tom de desabafo, produtor cultural diz que “levamos calote da prefeitura de Dores”

30/01/20 - 16:06:50

O produtor cultural Jorge Lins, gravou um áudio onde faz um verdadeiro desabafo, ao afirmar que recebeu calote da Prefeitura de Nossa Senhora das Dores.

No áudio do produtor, ele diz que no mês de outubro de 2019, selou um contrato com a prefeitura de Dores, para realizar quatro apresentações, sendo uma delas no mês de novembro, porém, segundo Jorge Lins, o evento foi adiado para o mês de dezembro.

Apesar dos problemas criados com os adiamentos, Jorge Lins, diz em tom de desabafo que “levamos um calote da prefeitura de Dores. É muito estranho, depois de 47 anos trabalhando na área cultural, você chegar e dizer isso. Esgotamos todas as nossas negociações amigáveis, tentativas de acordo”, lamentou Jorge.

Lins afirma que a prefeitura teria assumido o compromisso de quitar o débito em 72 horas, porém, para sua surpresa, não havia documentos e o valor não foi empenhado. “Depois de todos os documentos enviados e tudo, descobrimos agora que nem processo existe. Nem empenho foi feito. Gente, se a gente tem 47 anos de estrada do grupo Raízes, é iludido desse jeito, imagina os artistas novos”, disse o produtor cultural.

Ao final, Jorge Lins diz que “alguém tem que dar um freio nisso, alguém tem que gritar com isso. Estamos entrando com uma ação contra a prefeitura de Dores, o prefeito de Dores, o secretário de comunicação. Exigimos respeito e vamos ter que receber tudo”, avisou Jorge.

Munir Darrage