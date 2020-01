Moradores do Robalo se reúnem para discutir sobre o Cemitério dos Náufragos

30/01/20 - 06:00:34

Na noite de terça-feira, 28, os moradores do Povoado Robalo, na Zona de Expansão de Aracaju, realizaram reunião para discutir com autoridades sobre a situação do Cemitério dos Náufragos. A preocupação deles está no fato do Governo do Estado ter anunciado a urbanização da Rodovia José Sarney, através do “Projeto Orla Sul”, onde consta a construção do Memorial dos Náufragos.

A população local teme que a obra interfira no funcionamento e até mesmo na existência do cemitério futuramente.

Para a reunião foram convidadas várias autoridades. Estiveram presentes, Marcelo Porto Brandão, da assessoria jurídica do mandato do deputado estadual Iran Barbosa, o qual coordena a Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente na Assembleia Legislativa e o Promotor do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, Eduardo Matos.

“As informações e os esclarecimentos dados pelos convidados serviram para que a comunidade tivesse uma ideia do que está por vir e para que possamos manter uma agenda de atividades em torno deste assunto, que é de muito valor para todos nós.”, disse José Firmo, um dos organizadores do evento.

O Promotor do Meio Ambiente, Eduardo Matos, destacou que é sempre importante ir ao encontro das comunidades e que a promotoria estará sempre à disposição da população. “Esse é o papel que deveria ser sempre uma prática: ouvir o povo. Eu sou da linha que somos servidor público e do público, por isso não me nego a participar desse tipo de reunião”, afirmou.

Ao final os moradores aprovaram que continuarão tentando junto aos órgãos estaduais e municipais o acesso a maiores informações sobre a obra do “Projeto Orla Sul” e que voltarão a se reunir quando houver necessidade.

Entre os órgãos e autoridades que os moradores pretendem solicitar audiência estão o Secretário de Estado do Turismo, Sales Neto; o Secretário Municipal do Meio Ambiente, Alan Alexander Mendes e a Procuradoria Regional Federal em Sergipe.

José Firmo

Presidente da Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo (ADCAR)

Foto: divulgação ADCAR.