MULHER É ASSASSINADA EM HOTEL ABANDONADO NA ORLA DE ATALAIA, EM ARACAJU

30/01/20 - 09:16:07

Uma mulher sem identificação foi assassinada na noite desta quarta-feira (29), em um hotel abandonado, localizado na rua Desembargador Otávio Souza Leite, no bairro Atalaia,em Aracaju, na Orla de Atalaia.

As informações são de que a vítima apresentava sinais de disparos de arma de fogo.

O corpo foi localizado por policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), quando faziam rondas na região e encontraram o cadáver da mulher.

A motivação do crime ainda não foi revelada, mas de acordo com o comandante do policiamento da área, tenente coronel Eduardo Brandão, o autor já foi identificado e deve ser preso nas próximas horas.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Criminalística foram acionados e estiveram no local.