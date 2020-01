PMA ABRE 2,4 MIL NOVAS VAGAS EM CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO

Prefeitura abre 2,4 mil novas vagas em cursos e oficinas de qualificação a partir do dia 3

30/01/20 - 14:17:03

Por intermédio da Fundação Municipal de Formação para Trabalho (Fundat), a Prefeitura de Aracaju abre, na próxima segunda-feira, dia 3, o processo de inscrições para o preenchimento de 2.400 novas vagas em cursos e oficinas de qualificação profissional.

O intuito da oferta é continuar capacitando o cidadão para proporcionar melhores condições de acesso ao mercado de trabalho. As vagas disponibilizadas estão distribuídas em 39 oficinas e cursos, os quais terão 45 turmas.

Para oferta destas capacitações, a Prefeitura firmou parceria com diversas instituições, que ministrarão e cederão os espaços para a realização dos cursos e oficinas. São parcerias da Fundat para oferta desses novas vagas a Universidade Federal de Sergipe (UFS); Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Elese); Estação Cidadania; Acquazero; Home Center Ferreira Costa; e Universidade Tiradentes (Unit).

Além disso, algumas turmas também serão ministradas por instrutores da Fundat e serão realizadas nas Unidades de Qualificação Profissional (UQP’s) da Fundação, instaladass em diversos bairros da capital.

Para realizar a inscrição, o interessado deve apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Número de Identificação Social (NIS), comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e declaração de escolaridade (ou histórico escolar). Para os cidadãos que tiverem 16 ou 17 anos, será obrigatório o acompanhamento do responsável, que também precisará do RG e CPF em mãos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas, enquanto houver vagas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou nas Unidades de Qualificação Profissional (UQP’s) da Fundação.

Para outras informações, o cidadão pode contatar a Fundat pelo telefone (79) 3179-1331.

Confira abaixo as opções de cursos disponíveis e as informações essenciais para cada turma.

Cursos Livres e Oficinas de Capacitação

Introdução a Programação: Carga Horária: 20h |Data: 10 a 14/02 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: Laboratório do DCOMP – Campus UFS São Cristovão;

Noções Básicas de Informática: Carga Horária: 20h |Data: 10 a 14/02 | Horário: 08h às 11h30| Local de realização: Acqua Zero (Av. Hermes Fontes, 1089, bairro Salgado Filho);

Noções Básicas de Informática: Carga Horária: 20h |Data: 10 a 14/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Santa Maria;

Introdução a Programação e Sistemas Embarcados Usando Arduino: Carga Horária: 20h | Data: 17 a 21/02 | Horário: 08h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Informática Avançada | Local de realização: Laboratório do DCOMP – Campus UFS São Cristovão;

Noções Avançada de Informática: Carga Horária: 20h | Data: 17 a 21/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Santa Maria;

Introdução a Programação com Python: Carga Horária: 20h | Data: 17 a 21/02 | Horário: 08h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Certificado de Informática Avançada | Local de realização: Laboratório do DCOMP – Campus UFS São Cristovão;

Finanças com Marketing e Vendas: Carga Horária: 16h | Data: 17 a 20/02 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: Laboratório do DCOMP – Campus UFS São Cristovão;

Oficina – Manipulação de Alimentos: 08h | Data: 10/02 | Horário: 08h às 12h – 13h às 17h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE) ;

Oficina – Noções Básicas de Internet: Carga Horária: 04h | Data: 10/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Laboratório do DCOMP – Campus UFS São Cristovão;

Oficina – Estética Automotiva: Carga Horária: 7h |Data: 10 e 11/02 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: Acqua Zero (Av. Hermes Fontes, 1089, bairro Salgado Filho);

Oficina – Mídias Sociais: Carga Horária: 4h| Data: 16/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Auxiliar Administrativo: Carga Horária: 4h| Data: 11/02 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Manipulação de Alimento: Carga Horária: 04h | Data: 12/02 | Horário: 08h às 12h – 13h às 17h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Empreendedorismo: Carga Horária: 4h | Data:13/02| Horário: 08h às 17h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Atendimento com Excelência (trade turístico): Carga Horária: 4h|Data: 13/02| Horário: 13h às 17h| Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Manipulação de Alimentos: Carga Horária: 08h | Data: 14/02 | Horário: 08h às 12h – 13h às 17h | Local de realização: Estação Cidadania (Rua Pacatuba, 64, Centro);

Oficina – Gestão de Recursos Humanos: Carga Horária: 04h| Data: 14/02 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Estratégias para Processo Seletivo: Carga Horária: 04h| Data: 14/02 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: Sala da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Oratória: Carga Horária: 4h |Início: 14/02 | Horário: 13h às 17h| Local de realização: Didática 06 / Sala 15 – Campus UFS São Cristovão;

Oficina – Primeiros Socorros: Carga Horária: 04h | Data: 18/02| Horário: 08h às 12h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Como bem servir o turista (trade turístico): Carga Horária: 4h | Data: 18/02 | Horário: 08h às 12h | Local de realização: Sala da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Dicas de Penteados: Carga Horária: 4h | Data: 19/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Noções de Saúde e Segurança no Trabalho: Carga Horária: 4h |Data: 19/02 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – A Nova Reforma Trabalhista: Carga Horária: 4h |Início: 20/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Design de Sobrancelhas: Carga Horária: 4h |Data: 20/02 | Horário: 13h às 17h| Local de realização: Auditório da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Praça Fausto Cardoso – Centro, Aracaju – SE);

Oficina – Porteiro: Carga Horária: 4h |Data: 10/02 | Horário: 13h às 17h | Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Santa Maria;

Oficina – Recepcionista: Carga Horária: 4h |Data: 11/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) 17 de Março;

Oficina – Técnicas em Vendas: Carga Horária: 4h |Data: 11/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Coroa do Meio II;

Oficina – Mídias Sociais: Carga Horária: 4h |Data: 12/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Coroa do Meio I;

Oficina – Comunicação e Entrevista de Emprego: Carga Horária: 4h |Data: 12/02 | Horário:08h às 12h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Centro da Juventude (Praça da Juventude, s/n, conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia);

Oficina – Porteiro: Carga Horária: 4h |Data: 12/02 | Horário: 13h às 17h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Jardim Esperança;

Oficina – Dicas de Maquiagem: Carga Horária: 4h |Data: 13/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Santos Dumont;

Oficina – Como Elaborar seu Currículo: Carga Horária: 4h |Data: 13/02 | Horário: 13h às 17h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Porto Dantas;

Oficina – Primeiros Socorros: Carga Horária: 4h |Início: 14/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Coroa do Meio II;

Oficina – Mídias Sociais: Carga Horária: 4h |Data: 14/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) 17 de Março;

Oficina – Educação Financeira: Carga Horária: 4h | Início: 17/02 | Horário: 13h às 17h| Local de realização: Didática 06 / Sala 15 – Campus UFS São Cristovão;

Oficina – Atendimento com Qualidade: Carga Horária: 4h |Data: 17/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Santa Maria;

Oficina – Recepcionista: Carga Horária: 4h |Data:18/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Coroa do Meio II;

Oficina – Porteiro: Carga Horária: 4h |Data: 18/02 | Horário: 13h às 17h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Coroa do Meio I;

Oficina – Dicas de Maquiagem: Carga Horária: 4h |Data: 19/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Jardim Esperança;

Oficina – Porteiro: Carga Horária: 4h |Início: 19/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Porto Dantas;

Oficina – Mídias Socias: Carga Horária: 4h |Data: 19/02 | Horário: 13h às 17h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Centro da Juventude;

Oficina – Recepcionista: Carga Horária: 4h |Data: 20/02 | Horário: 13h às 17h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Santos Dumont;

Oficina – Primeiros Socorros: Carga Horária: 4h |Data: 20/02 | Horário: 08h às 12h| Local de realização: Unidade de Qualificação Profissional (UQP) Porto Dantas;

Oficina – Oratória: Carga Horária: 4h |Início: 28/02 | Horário: 13h às 17h| Local de realização: Didática 06 / Sala 15 – Campus UFS São Cristovão;

Oficina – Tinta Esmalte e suas Vantagens: Data: 10/02 | Horário: 18h às 20h| Local de realização: Clube do Profissional (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa, Aracaju – SE, 49040-490 – Home Center Ferreira Costa);

Oficina – Preparação e Utilização da Tinta Esmalte: Data: 11/02 | Horário: 18h às 20h| Local de realização: Clube do Profissional (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa, Home Center Ferreira Costa);

Oficina – Sistema Completo de Impermeabilização na sua Obra: Data: 13/02 | Horário: 18h às 20h | Local de realização: Clube do Profissional (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa, Home Center Ferreira Costa);

Oficina – Vantagens na Aplicação de Reajunte Epoxi: Data: 17/02 | Horário: 18h às 20h| Local de realização: Clube do Profissional (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa, Home Center Ferreira Costa);

Oficina – Tratamento em Rodapés com Revestimento Polimérico: Carga Horária: 3h |Data: 18/02 | Horário: 18h às 20h| Local de realização: Clube do Profissional (Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa, Home Center Ferreira Costa);