Polícia Militar faz treinamento em prol da segurança nos ônibus coletivos

30/01/20 - 05:39:28

Desde a segunda-feira (27), até esta quarta-feira (29), a Polícia Militar realizou um treinamento referente a abordagem aos ônibus na garagem da Viação Atalaia. O objetivo é preparar os policiais para intensificar as ações de combate aos assaltos no transporte público coletivo e garantir a segurança dos passageiros.

O conjunto de ações estratégicas da Polícia Militar, Polícia Civil e da Guarda Municipal tem contribuído para a queda gradual e do número de assaltos a ônibus. De 2016 para 2019, essa redução atingiu 83%.

Só no ano passado foram 1.351 casos a menos de assaltos, comparando com 2016. As empresas de ônibus também continuam à disposição somando com as ações das polícias.

Fonte e foto Setransp