Policiais do BPRv prende traficante e apreende drogas e armas em Socorro

30/01/20 - 09:25:57

Jadclei Dantas da Cruz, 21 anos, com passagens pelo sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas, foi preso no início da noite desta quarta-feira, 29, no Parque São José, em Nossa Senhora do Socorro, por policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha, em poder de um revólver calibre .38 com 06 munições, 176 buchas de maconha, 100 gramas de cocaína e a quantia de R$ 61,55 (sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Militares do BPRp realizavam patrulhamento ostensivo motorizado pela região do Parque São José, em Nossa Senhora do Socorro, quando receberam a informação de que um egresso do sistema prisional havia invadido uma casa em construção e estaria comercializando entorpecentes na localidade e portando uma arma de fogo.

Diante das informações recebidas equipes do batalhão de Radiopatrulha deslocaram-se até o local informado e avistaram o suspeito, posteriormente identificado como Jadclei Dantas da Cruz, 21 anos, cortando em vários pedaços um tablete de maconha e portando uma arma de fogo.

Foi dada voz de prisão ao suspeito, que ainda tentou evadir-se do cerco policial, mas foi interceptado e conduzido com o revólver calibre .38 com 06 munições, 176 buchas de maconha, 100 gramas de cocaína e a quantia de R$ 61,55 (sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

Informações e foto do sd Oliveira Filho