Prefeitura convoca candidatos do PSS da Saúde para entrega de documentos

30/01/20 - 06:51:21

A Prefeitura de Aracaju dá prosseguimento ao cronograma do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Saúde, nesta quarta-feira, 29, com a publicação no Diário Oficial do Município e no site institucional da administração municipal, da lista de convocação para entrega dos títulos, com hora e local definidos, dos candidatos selecionados. Os aprovados no PSS serão alocados nas redes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A SMS montou uma logística para recepção dos documentos, dividindo a entrega em turnos (manhã e tarde), do dia 9 a 15 de fevereiro, no auditório da Secretaria, localizado na rua Nely Correia de Andrade, 50, bairro Coroa do Meio.

“No período da manhã, o atendimento ocorrerá das 8h às 12h, e no período da tarde, das 13h às 17h. “Montamos essa logística para beneficiar a organização e minimizar o grande fluxo de pessoas em apenas um horário. Conforme a classificação, o candidato deverá conferir qual o seu horário de entrega”, explica a secretária municipal da Saúde Waneska Barboza.

Nos dias de entrega, só será permitida no prédio a entrada dos próprios candidatos, exceto em casos de pessoas com crianças de colo, pessoas com deficiência que necessitem de auxílio para sua locomoção e procuradores portando a procuração pública com finalidade específica da entrega de documentos no referido certame.

“Estamos buscando adotar as medidas para agilizar todo o processo de forma ordenada e segura para os candidatos. Pedimos a colaboração dos candidatos no sentido de se certificarem de todas as condições previstas em edital, conferirem seu dia e turno de entrega para que corra tudo na mais perfeita ordem”, enfatiza.

Inclusão

Os candidatos aprovados serão contratados para exercer suas atividades durante 12 meses, sendo permitida a renovação do contrato por mais 24 meses. O PSS da Saúde também se enquadra no sistema de cotas para os candidatos que se autodeclararem afrodescendentes (pretos e pardos) e de vagas destinadas às Pessoas Com Deficiência (PCDs).

Vagas

Estão sendo disponibilizadas 740 vagas, nas áreas de Auxiliar de Saúde Bucal, Cirurgião Dentista, Profissional de Educação Física, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Imobilização Ortopédica, Assistente Social, Psicopedagogo, Oficineiro, Redutor de Danos, Terapeuta Ocupacional e Auxiliar de Apoio das Redes.

Cronograma

A publicação do resultado provisório será feita no dia 6 de março. As datas para eventuais recursos ocorrerão nos dias 10 e 11 de março e o resultado dos recursos e convocação dos afrodescendentes para o procedimento de heteroidentificação dia 13 de março. A previsão para publicação do resultado final é dia 31 de março.