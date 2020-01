Prefeitura sorteio espaços para vendas durante o Projeto Verão 2020

30/01/20 - 13:48:25

Por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a Prefeitura de Aracaju realizou, na manhã desta quinta-feira, 30, o sorteio dos espaços de comercialização dos 265 ambulantes e comerciantes cadastrados para o Projeto Verão 2020. O sorteio ocorreu na sede da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa) da Emsurb, no Parque da Sementeira.

De modo prévio, informações sobre o funcionamento do sorteio e orientações sobre a demarcação dos pontos, assim como o horário para ocupação dos espaços, foram repassadas pela Emsurb aos vendedores e vendedoras presentes na ocasião. Para a festividade, as inscrições contemplaram os segmentos de bar, drinques, towner, food trucks e diversos.

“Todos os pontos de comercialização estarão devidamente demarcados até a noite de sexta-feira, dia 31. Desta forma, os comerciantes e ambulantes já poderão ocupar a sua devida vaga a partir da manhã de sábado. Reforçamos, ainda, que nos dois dias de evento, serão disponibilizados 40 fiscais de modo a assegurar a organização e o fluxo de pessoas no local”, explica o diretor de Espaços Públicos da Emsurb, Bira Rabelo.

Lourival Saturino dos Santos ficou satisfeito com a forma pela qual a Prefeitura de Aracaju vem coordenando a ocupação dos espaços públicos na realização de eventos. “Tudo aconteceu da melhor maneira possível, desde a divulgação até o sorteio que foi rápido e com todas as informações passadas de forma clara”, disse o vendedor de bebidas.

Há cerca de 20 anos trabalhando com a venda de drinques, Maria Célia Bezerra elogiou a facilidade e rapidez do sorteio, que nesta gestão passou a ser realizado de modo eletrônico. “Agora é mais simples, prático e ágil e não precisamos ficar horas aguardando. A Prefeitura também está de parabéns pela forma como as inscrições aconteceram”, contouafirmou.

“A informatização do sorteio serviu para deixá-lo mais ágil e prático, diminuindo, significativamente, o tempo que se levava no processo manual”, destacou o diretor da Emsurb.

Realizado pela Prefeitura de Aracaju, o Projeto Verão 2020 acontece nos dias 1 e 2 de fevereiro, sábado e domingo, na Orla da Atalaia, com patrocínio do Ministério do Turismo.

AAN

Foto: Felipe Goettenauer