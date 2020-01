Premiação do Nota da Gente reforça trabalhos assistenciais de instituições

Além das instituições filantrópicas, o Nota da Gente sorteou um total de R$ 200 mil aos consumidores cadastrados no programa

As obras assistenciais desenvolvidas pelo Oratório de Bebé, Avosos, Same e Gacc ganharam nesta quinta-feira (30), mais um reforço do Programa Nota da Gente, ao serem premiadas na 29ª edição do sorteio.

O grupo “AMO Dança”, da Associação dos Amigos da Oncologia (AMO), participou do sorteio e contagiou o público com alegria e satisfação, apresentando um número de dança cigana. A presidente de honra da Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos), Jeane Vieira Melo, informou que a premiação de R$ 20 mil vai auxiliar no desenvolvimento de projetos que atendem 435 pessoas na instituição, além de beneficiar indiretamente as famílias dos assistidos. Essa foi a quarta vez que a associação foi beneficiada.

“Nós fortalecemos essa divulgação dentro da própria casa de apoio, para que os acolhidos e suas famílias possam ficar cientes do quanto isso representa, não só para o estado, como para à sociedade. A cada prêmio que ganhamos focamos em todos os nossos projetos e o primeiro lugar do sorteio hoje, no valor de R$ 20 mil, auxiliará muito os beneficiados”, analisou Jeane.

O Oratório Festivo São João Bosco, mais conhecido como “Oratório de Bebé”, foi contemplado com um prêmio de R$ 10 mil. “É muito bom saber que as pessoas lembram da gente, pois precisamos muito de ajuda para manter nossos trabalhos atuante com nossas 65 crianças. São 105 anos de existência, e sobrevivemos de doações. Estamos muito felizes com essa conquista”, observou Irmã Elenilza.

As histórias de solidariedade e amor geradas pelas instituições compõem um dos sentidos do Nota da Gente, como explica o Secretário de Estado da Fazenda, Marco Antonio Queiroz. “A iniciativa do Governo do Estado de fortalecer as ações sociais de instituições filantrópicas com prêmios que totalizam R$ 50.000,00 é de extrema relevância, principalmente para ajudar o cidadão a ter consciência de que ele estará ganhando um prêmio, mas, por conseguinte, estará beneficiando uma instituição, que pode ser de crianças acometidas com câncer, ou pessoas carentes, grupos vulneráveis e etc., que precisam de uma atenção especial”, explicou.

Consumidores também ganham

Além das instituições filantrópicas, o Nota da Gente sorteou um total de R$ 200 mil aos consumidores cadastrados no programa, sendo um prêmio de R$ 50 mil, um de R$ 20 mil, outro de R$ 10 mil e 120 prêmios de R$ 1 mil. Para este sorteio, os consumidores concorreram com bilhetes gerados no período compreendido entre 01 de julho de 2019 e 31 de dezembro de 2019.

A exigência da nota fiscal evita a sonegação de impostos. Em dezembro de 2018, cerca de 280 mil notas fiscais foram emitidas, já em dezembro do ano passado, foram 346 mil, mostrando o avanço da consciência da cidadania dos consumidores.O resultado do sorteio pode ser conferido no site www.notadagente.se.gov.br ou pelo aplicativo do programa.

Foto: Arthuro Paganini