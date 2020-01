PT trará Lula a Sergipe “para apoiar”; Edvaldo trará Ciro “para devastar”!

Se em Brasília (DF) o “casamento” entre o governo do presidente Jair Bolsonaro com a atriz Regina Duarte está praticamente consolidado, aqui em Sergipe, mais precisamente em Aracaju, o cenário político traz muitas divergências e rompimentos dentro de alguns agrupamentos políticos. Aliados históricos, pelo menos no 1º turno da eleição para prefeito de Aracaju em 2020, Edvaldo Nogueira (sem partido) que tentará a reeleição e o PT, com Márcio Macedo, estarão em lados opostos.

Havia quem apostasse em uma “reconciliação” em um possível 2º turno na disputa da capital, algo que a cada dia vai ficando cada vez mais improvável. A “separação” entre as partes trará sérias complicações. É bem verdade que, de uns tempos para cá, Edvaldo já não demonstrava ter lá “esse amor todo” pelo PT. E vice-versa. Para os petistas, o prefeito de Aracaju “traiu” os ex-presidentes Dilma (no impeachment) e Lula (na prisão).

Já Edvaldo se “acomodou” alguns membros do PT em sua gestão e, até o último momento acreditou que os petistas jamais pediriam o “divórcio”. Com o lançamento da pré-candidatura de Márcio Macedo para prefeito de Aracaju, logo algumas “aves de agouro” passaram a criticar o Partido dos Trabalhadores e a tentam desacreditar o projeto já lançado. Há outro “nítido” movimento nas redes sociais, inclusive por apoiadores de Edvaldo, que é para tentar dividir e fragilizar os petistas…

Para este colunista, por mais unidade que o Partido dos Trabalhadores consiga “costurar” internamente, é preciso ainda um “algo a mais” para que a população passe a “interagir” mais com a pré-candidatura. É mais do que necessária a presença do ex-presidente Lula em Sergipe. Nos bastidores as informações dão conta que ele virá em meados de Março e o fará para apoiar o projeto de Márcio Macedo e da legenda como um todo.

Por sua vez, também gera bastante curiosidade a filiação de Edvaldo Nogueira no PDT, quando ele trará o presidenciável Ciro Gomes (PDT) que virá a Sergipe, em meados de Março e possivelmente irá rebater tudo o que for colocado por Lula e pelo Partido dos Trabalhadores contra o atual prefeito de Aracaju. Em síntese, um virá para apoiar e o outro chegará para devastar! Esta é a leitura! E quem diria: Edvaldo combatendo o “petismo”. A “criatura contra o criador”! É ver para crer…

Entre as diversas entidades sindicais em Sergipe há uma preocupação real com a reforma da Previdência aprovada, proposta pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). Vários sindicatos já ingressaram com ações por entender que a Reforma é inconstitucional.

Para o e economista Luiz Moura (DIEESE) o servidor público em Sergipe vai passar a sentir os seus efeitos a partir do final de Abril e início de Maio, quando o governo do Estado paga os rendimentos do funcionalismo. Em entrevista ao radialista Gilmar Carvalho (FM JORNAL) ele chegou a falar em “confisco”.

Luiz Moura I

Ainda segundo Luiz Moura os servidores sergipanos ainda não pararam para fazer as contas. “Um servidor aposentado, que está sem reajuste há vários anos, e que não contribuía com nada, agora vai ter que contribuir com 14% em seu salário. Acredito que vem aí uma grande batalha judicial porque o funcionalismo jamais poderia ter perda salarial e, quem ganha um salário mínimo hoje (R$ 1.045), descontando esse percentual, passa a ter sim perda salarial. Está caracterizada uma espécie de confisco aí”.

Luiz Moura II

O economista citou os exemplos de outros governadores, inclusive do Nordeste, que adequaram os salários dos servidores justamente para que não existissem essas perdas. “Na Bahia, por exemplo, o governador optou por taxar quem ganha a partir de três salários mínimos. Aqui em Sergipe, por uma decisão política, o governo vai taxar já de quem ganha um salário”.

Luiz Moura III

Por fim, Luiz Moura lembrou que como Belivaldo anuncia que paga a 75% dos servidores até o dia 30 (até R$ 3 mil), esse percentual do funcionalismo estaria isento da taxação dos 14%. “Um servidor aposentado que ganha R$ 6.045, por exemplo, que já tem descontado Imposto de Renda e outras coisas, agora vai passar a contribuir com R$ 700, ou seja, vai faltar dinheiro para remédios, por exemplo”.

Alô Itabaianinha!

A coluna tomou conhecimento de que a Câmara Municipal de Itabaianinha está sendo denunciada no Ministério Público Estadual e no DEOTAP. O questionamento passa pelas licitações daquele legislativo. Existem denúncias de supostas fraudes e preços superfaturados e ata de licitação adulterada. Que ninguém se espante se, muito em breve, o município figurar com “manchetes policiais” na imprensa sergipana.

Chama o Samu I

Diante a notícia de que o Governo do Estado pretende terceirizar o serviço do Samu, um grupo de servidores procurou este colunista para questionar: onde o governador vai colocar os servidores concursados do Samu? O será que será feito com esses trabalhadores? Como se dará essa terceirização? As respostas na “sexta”, no “Globo Repórter”! Brincadeira à parte, com a palavra o governo do Estado…

Chama o Samu II

Diante da terceirização do Samu, e conhecendo como Sergipe é, este colunista antecipa que vai fiscalizar de quem será a empresa responsável por assumir este serviço terceirizado. Até porque é preciso saber por quais razões o Estado está na iminência de privatizar um serviço tão importante. Sem alguém vai lucrar com isso, este colunista vai querer saber…

Ainda o Samu

E como perguntar não ofende nunca, se o Governo optar por demitir os servidores do Samu, eles serão indenizados de imediato ou será mais uma ação do poder público em que os trabalhadores irão amargar na fila dos precatórios? Será que esses pais de família receberão suas verbas rescisórias? É o “galeguinho” que chegou para “resolver” os problemas…

Belivaldo & Edvaldo

Não custa lembrar que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, adotou procedimento bem semelhante com a UPA Nestor Piva, privatizando o serviço, contratando uma empresa sem licitação até hoje, e deslocando os servidores para outras unidades. Será que Belivaldo fará o mesmo com o Samu?

Sem transporte

Falar em prestação de serviço público, neste caso um péssimo exemplo: na quarta-feira (29), viralizou em todas as redes sociais do Estado o vídeo de uma estudante da rede municipal de Lagarto, em uma estrada de terra de um dos povoados, reclamando que, por mais um dia, os alunos foram comunicados que não teriam acesso à Escola pela falta do transporte escolar. Seja lá por quais razões, mais um “vexame” para a gestão da prefeita Hilda Ribeiro (SD). Educação é e deve ter prioridade sempre.

Gilmar Carvalho I

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) registrou em cartório, nessa quarta-feira (29), seu compromisso público de doar parte de sua aposentadoria para a Creche Solidária Almir do Picolé, que fica na Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. Houve uma grande polêmica sobre sua aposentadoria proporcional, em conjunto com outros nove parlamentares, que veio à tona em dezembro passado, com a publicação no Diário Oficial do Estado.

Gilmar Carvalho II

Gilmar anuncia que não receberá nada a mais que os demais servidores públicos do Estado e decidiu destinar a maior parte de sua aposentadoria para a creche quando não estiver mais exercendo cargos públicos eletivos. “Se abrisse mão (da aposentadoria), nada estaria garantido para a Ação Social Almir do Picolé. Tenho consciência dos altos valores pagos aos deputados aposentados. Se abrisse mão, o dinheiro voltaria”, justificou Gilmar.

Sintese I

Quem também anda na bronca com Belivaldo Chagas é o Sintese. Os professores da rede estadual verificaram o contracheque na última terça-feira (28) e perceberam que o governador “tem um discurso, mas a prática é diferente”. Segundo o sindicato no dia 17 de janeiro, em evento realizado na Biblioteca Epiphânio Dória, anunciou que pagaria o reajuste do piso de 2020 para o magistério da rede estadual.

Sintese II

Havia uma dúvida da categoria se o reajuste seria aplicado na carreira. Com a liberação dos contracheques do pagamento de janeiro, a pergunta mudou e agora é: “por que o governador disse uma coisa e fez outra”? A categoria está na bronca e promete lutar pelo pagamento do piso nacional do Magistério. Será que teremos mais “tensões” e uma nova greve este ano?

Alô Muribeca!

Já que o assunto é chamar a atenção dos órgãos fiscalizadores, este colunista recebe informações do município de Muribeca, onde está gerando polêmica na política local o leilão de imóveis que está sendo anunciado pela Prefeitura, que será realizado já na próxima segunda-feira (3), a partir das 11 horas, na sede da administração.

Olha o edital!

Consta que o exame dos imóveis pode ser efetuado do dia 15/01 até o dia 31/01 (amanhã), no horário das 8h às 12h, e cada item contém um LOTE, com vários terrenos. Consta ainda que não haverá visitação no dia (3) do Leilão. 3.4. “Os interessados deverão ter ciência, previamente, junto a Prefeitura Municipal, da possibilidade de efetuação, por ocasião da transferência daquele para seu nome”.

Acorda MPE!

A soma dos valores dos imóveis gira em torno de R$ 420 mil. Este colunista aproveita para questionar ao Ministério Público Estadual: se o prefeito está no cargo há quase oito anos, por que só agora, faltando poucos meses para a eleição, a administração resolveu levar à leilão esses imóveis? É razoável este procedimento em pleno período pré-eleitoral?

Exclusiva!

O alerta vai para o prefeito de Campo do Brito: é preciso ter uma atenção especial para as licitações realizadas no município, em especial com algumas supostas “práticas” da Comissão de Licitação, que precisa respeitar a Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), porque “os tempos são outros”. Por muito menos, outros gestores já tiveram problemas bem sérios…

Bomba!

A coluna alerta ao prefeito porque os órgãos fiscalizadores já estão sendo comunicados sobre algumas obras públicas realizadas pelo município. No tempo do avô do prefeito (in memoriam), uma empresa familiar teria sido contratada para construir uma creche na cidade e pagou por toda obra antes mesmo dela ter sido concluída e que, um tempo depois, foi abandonada. E não é que o atual prefeito contratou a mesma empresa para tocar as obras de sua gestão? Abra do olho cabra velho!

Alô Emdagro!

Este colunista se soma à luta dos servidores da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro). Segundo a categoria, a Empresa já deve 29 parcelas mensais da contrapartida ao Plano de Saúde dos trabalhadores, atingindo uma dívida de R$ 2.276.519,69.

641 prejudicados

Se a Emdagro não assumir este compromisso com as contrapartidas, o governo de Belivaldo Chagas estará prejudicando 641 servidores que dependem desse repasse para ter assistência à saúde. Vale lembrar que, desde março de 2018, para evitar a falência do plano, os servidores vêm assumindo financeiramente a contrapartida da EMDAGRO e muitos já abandonaram o plano por falta de condições financeiras para bancá-lo (o número de beneficiários caiu de 841 para 641 de janeiro de 2018 até agora).

Não repassa

Ainda segundo os servidores da Emdagro, a empresa é a única instituição da administração pública estadual que não vem repassando esses recursos, contrapartida esta que a Associação dos Servidores (ASSEM) recebia há mais de três décadas. Não custa lembrar ainda que o atual presidente se “perpetua” no cargo há 13 anos e, como proposta, sugeriu reduzir pela metade o repasse que lhe é devido.

Sem orçamento

Outro fato chamou a atenção deste colunista: a diretoria da EMDAGRO chegou a absurda façanha de retirar do seu custeio, na previsão orçamentária para 2019, os valores referentes a esta contrapartida, impedindo a Secretaria da Fazenda a fazer o devido repasse. Como perguntar não ofende, e como ficam os servidores que dependem da ASSEM para ter a assistência à saúde?

Decisão judicial

Em desespero os servidores acionaram a justiça para reparar tamanho prejuízo que a diretoria proporcionou e, no dia 14 de novembro, através de decisão liminar, o Poder Judiciário sergipano determinou que a EMDAGRO depositasse a sua contrapartida devida até o 5º dia útil do mês subsequente, sob pena de multa. Essa decisão foi agravada pela EMDAGRO para cassar a liminar, porém ela foi mantida.

Sequestro das contas

A denúncia dos servidores agora é que no 5º dia útil do mês de dezembro/2019, a EMDAGRO não obedeceu a determinação da Justiça e (PASMEM): também não depositou nada já agora no 5º dia útil do mês de janeiro de 2020! A empresa está sendo notificada novamente para que o pagamento seja feito em um prazo de 15 dias úteis, sob pena de sequestro em suas contas.

Pode prejudicar mais

Segundo os servidores, este comportamento da diretoria da EMDAGRO, que já é uma regra em outros processos, vem levando a Justiça a determinar multa e bloqueio de valores nas contas da empresa, dificultando a execução de programas e projetos.

Fala Paulo I

O presidente do Sinter-SE (Sindicato dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Sergipe), Paulo Alves, conversou com este colunista, ratificou as denúncias e disse que, das 29 parcelas em atraso, 15 são consecutivas. “Procuramos o deputado estadual Francisco Gualberto (PT), pedimos que ele intervisse junto ao presidente da EMDAGRO, mas ele acata tudo que Jeferson Feitosa nos impõe”.

Fala Paulo II

“Já conversamos com o secretário Felizola e com o líder do governo, Zezinho Sobral (PODEMOS). Eles ficam sem ter o que fazer! Há um envelhecimento natural dos sócios do plano de saúde, que precisam de mais atenção, mas nem isso eles levam em consideração. O plano está a beira da falência e ainda não faliu porque nós tínhamos uma reserva grande, mas já queimamos tudo com todo esse atraso da EMDABRO”, completou Paulo Alves.

Japaratuba I

O ex-juiz de Direito, advogado e hoje pré-candidato a prefeito de Japaratuba, Dr. Paulo Afonso, concedeu entrevista aos jornalistas Paulo Souza e Rosalvo Nogueira, na rádio Jovem Pan. Com o tema “Crimes praticados nas redes sociais das Prefeituras”, Dr. Paulo Afonso relatou que a ação tem se tornado comum por parte de alguns gestores sergipanos, principalmente nos últimos meses de 2019, até o início deste ano, em que acontecem as eleições para a escolha de prefeitos e vereadores.

Japaratuba II

De acordo com o Dr. Paulo Afonso, a atitude do prefeito (a) em propagar a imagem pessoal nas redes sociais da Prefeitura infringe a Constituição Federal.

“A Lei é bem clara quando diz, no parágrafo primeiro do art. 37 da Magna Carta, que os atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos devem ter apenas caráter educativo, informativo ou de orientação social, vedada a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Goretti Reis I

A deputada estadual Goretti Reis (PSD), acompanhada do ex-deputado Sérgio Reis (MDB), visitou o presidente da Cohidro (Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe), Paulo Sobral, para solicitar a instalação e ampliação de redes de abastecimento de água em diversas comunidades lagartenses.

Goretti Reis II

Na oportunidade, a parlamentar requereu ao governador Belivaldo Chagas (PSD), através da Cohidro, que diversos povoados e assentamentos de Lagarto fossem contemplados. Mais cedo ela já tinha conseguido, junto ao presidente da DESO (Companhia de Saneamento de Sergipe) a recuperação da bomba de água que estava quebrada e a retomada do fornecimento para o povoado Jenipapo.

Cohidro

Acompanhada ainda de lideranças comunitárias e vereadores de Lagarto, Goretti obteve uma resposta positiva do presidente da Cohidro. “Temos uma programação já para a próxima semana executar algumas dessas ações para atender essas comunidades”, anunciou Paulo Sobral. Em nome de todos os presentes, Goretti fez um agradecimento especial ao presidente e ao governador Belivaldo Chagas.

Samuel Carvalho I

O deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania), novo líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa, promoveu mais uma ação da campanha “Basta!”, lançada por ele no final de outubro para realizar ações nas ruas e em escolas com intuito de conscientizar e prevenir sobre à automutilação, depressão e suicídio.

Samuel Carvalho II

Na manhã dessa quarta-feira (29), Samuel e sua equipe estiveram conversando com alunos do Colégio Eficaz, no município de Nossa Senhora do Socorro. O deputado não esconde sua preocupação com os dados alarmantes referentes aos inúmeros casos de automutilação que acomete jovens e adultos em todo o País.

Projeto Basta

“No sentido de prevenir e combater o suicídio em meio ao público juvenil, estamos realizando desde o ano passado o projeto Basta. Sergipe é o estado brasileiro com maior número de tentativa de suicídio por autointoxicação, com taxa de 2,3 a cada 100 mil habitantes, por isso estamos levando a palavra para essas crianças e adolescentes”, explicou Samuel Carvalho.

Suicídio

Por fim, o parlamentar coloca que no mundo o suicídio acomete mais de 800 mil pessoas segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) “configurando a segunda causa de morte no planeta, entre jovens de 15 e 29 anos. A primeira é a violência”, pontuou.

Aprovação

Quem anda radiante da vida é o amigo e leitor da coluna Ronaldo Sales. Sua filha Bárbara Vitória Santos Bezerra foi aprovada para o Curso de Medicina da UFS em segundo lugar. A coluna não só parabeniza a aluna e os pais pelo êxito, como contempla a vitória de uma família humilde que apostou na Educação para superar todas as adversidades.

Luanzinho Moraes

O cantor Luanzinho Moraes lançou novo álbum, recentemente, e em menos de uma semana o ‘CD de Verão 2020’ ultrapassa a marca de 800 mil plays na plataforma Sua Música. Além de vários sucessos do momento, o novo trabalho ainda conta com a participação do cantor Romim Mata, na música “cornetão”. Ao todo, Luanzinho tem 10 álbuns oficiais na plataforma e mais de 53 milhões de plays.

