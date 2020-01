Shopping promove, neste domingo, primeiro grito de Carnaval para a criançada

Ô abre alas, porque o bloquinho ‘Galinha da Madruga’ irá aportar no RioMar Aracaju, neste domingo, dia 2 de fevereiro. O primeiro grito de Carnaval do empreeendimento será comandado pelo grupo Sol Kids, que tem à frente o vocalista Thiago Sol, conhecido da garotada por permitir que os baixinhos subam ao palco e participem do show cantando e dançando. No repertório, a banda Sol Kids promete caprichar nas marchinas, axé, canções atuais em ritmo carnavalesco e músicas autoriais como Tchu tchuê e Xerengotengo, sucessos entre crianças de todas as idades!

A concentração da galerinha acontecerá na Praça de Eventos Rio, às 16 horas. Para participar da farra carnavalesca, é só caprichar na fantasia e cair na folia, pois o acesso será gratuito. A animação do Galinha da Madrugada ainda irá contar com bichinhos da fazenda, confete, serpentina e um delicioso festival de pipocas. Agende-se, pois o bloquinho Galinha da Madrugada será o cenário de um encontro pra lá de divertido!

Serviço

O quê? Bloco Galinha da Madrugada, no RioMar Aracaju

Quando? Domingo, dia 2 de fevereiro, às 16 horas

Onde? Praça de Eventos Rio l RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouvêia, 400 – bairro Coroa do Meio

Atrações? Banda Sol Kids, com Thiago Sol

Acesso? Gratuito

Classificação etária? Livre

Foto Sol Kids_Divugação

Fonte e foto RioMar Shopping