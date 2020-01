Uninassau promove ação social em shopping de Aracaju, no neste domingo

30/01/20 - 09:38:29

Estudantes de Direito irão realizar consultas jurídicas e emitir certidões durante atividade

Por: Suzy Guimarães

A UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau Aracaju, por meio do curso de Direito, promove atendimentos jurídicos no Aracaju Parque Shopping, no próximo dia 1º de fevereiro. O evento ocorre das 13h às 17h e contará com a presença de alunos e professores da Instituição.

A atividade tem por objetivo realizar, de forma gratuita, assessoria jurídica para a população. Além disso, os estudantes e professores também irão viabilizar a emissão de certidões.

A coordenadora do curso de Direito da UNINASSAU, Sandra Ferro, destaca que o objetivo principal da ação é promover a prática do que os alunos aprendem em sala de aula. “Além de beneficiar a população, a atividade irá fazer com que os alunos de Direito possam colocar em prática o que aprendem em sala de aula”, observou a professora.

Os interessados em participar podem comparecer ao Aracaju Parque Shopping, que fica na Av. João Rodrigues, 42 – Bairro Industrial.

Foto assessoria