1º Workshop Abrajet-SE promove debate sobre o desenvolvimento do turismo regional

31/01/20 - 15:57:17

Evento reuniu o trade sergipano em volta de temas como o desenvolvimento sustentável, potencialidade agregada à infraestrutura turística e maior participação dos jornalistas no turismo regional

Presidentes de entidades ligadas ao turismo, agentes públicos, empresários, jornalistas e interessados no fortalecimento do turismo regional estiveram reunidos nesta sexta-feira (31), no NB Hotéis, em Aracaju, em torno do 1º Workshop promovido pela Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, seccional Sergipe (Abrajet/SE).

O evento abriu o calendário de atividades da associação sergipana e teve como proposta promover a discussão do fortalecimento do turismo regional com a apresentação de cases de sucesso aplicados em Santa Catarina, através da palestra do deputado estadual e presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa/SC, Ivan Naatz, além da explanação de potencialidades turísticas aliadas à projetos de infraestrutura, com o arquiteto Rafael Corona.

“Todos estão em busca de novidades, novas experiências e sempre há oportunidades. A cada dia surgem novas expertises, quer seja num encontro de carros antigos, cavalgada, turismo de caminhada, e quem vive do turismo tem que carregar essas oportunidades, pois o Nordeste tem um potencial imensurável. Sergipe tem que encontrar os seus instrumentos e superar os desafios de estar entre dois polos próximos já consolidados, mas tem clientes para todas as oportunidades, desde o religioso ao LGBT”, disse Ivan Naatz.

Para Rafael Domingos Corona, graduado em Arquitetura e especialista em Gestão Pública em Projetos, todo potencial turístico demanda infraestrutura e projetos complementares. Ele trouxe para a solenidade a questão de que não adianta ter atrativos, se não tiver complementos em infraestrutura. “Existe os atrativos turísticos que são paralelos ligados à infraestrutura. Se há uma rota, um equipamento precisa complementar com infraestrutura, e assim consegue atrair um turista de melhor qualidade, promovendo um melhor retorno financeiro para a cadeia do turismo”, destacou, enfatizando a questão do valor agregado a uma determinada potencialidade.

Presidente da Abrajet/SE na gestão 2020/2021, o jornalista Luís Mendonça salientou que o workshop é o primeiro evento oficial de 2020 e, com muito otimismo, o início de uma gama de ações que serão desenvolvidas ao longo do ano. “Discutir com representantes da área pública, privada, trade turístico e a academia é salutar atrelado ao trabalho executado por profissionais da comunicação que pretendem colaborar na promoção e no desenvolvimento turístico de todo o estado”, afirmou o presidente.

Calendário de atividades

O 1º Workshop Abrajet-SE teve o apoio da Secretaria de Estado da Comunicação e Turismo; Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo de Aracaju; Secretaria de Turismo de Laranjeiras; Sebrae/SE; NB Hotéis; Instituto Federal de Sergipe; Universidade Federal de Sergipe; Paraíso das Flores; Pizzaria Tarantella; Coco Sergipe, Caçarola, Radisson, Rainha da Peixada; Casa de Forró Cariri; SPA Orofacial; Rommanel; Cachaçaria Reserva do Barão e Sucos Palmeron.

Um dos temas mais discutidos na abertura dos trabalhos pelos componentes da mesa foi a retomada das atividades da Abrajet/ SE, além da maior participação dos jornalistas especialistas em turismo no trade local. “Tem todo o meu apoio. A Abrajet chega para cumprir o papel que é de direito no fomento ao turismo com iniciativas e propondo ações que fazem com que nós que estamos no turismo há algum tempo, acreditemos. Tenho certeza da contribuição valiosa do grupo que funciona como um time em prol do turismo sergipano”, enfatizou o secretário de Estado da Comunicação e do Turismo de Sergipe, Sales Neto.

Presente no evento, o vice-presidente da Abrajet/ BA, Gorgônio Loureiro, ressaltou o caminho certo da entidade que agrega os jornalistas de turismo sergipanos, quando trouxe à tona discussões e intercâmbio de experiências que promovem o desenvolvimento e a promoção do turismo local. “Sei que será o primeiro de várias outras atividades de sucesso”, concluiu.

Fonte e foto assessoria