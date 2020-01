Ação educativa alerta para o perigo do câncer de pele

31/01/20 - 16:25:27

Atividade é promovida pela UNINASSAU e fará a distribuição de protetor solar

Por: Suzy Guimarães

A UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de NASSAU Aracaju promove, no próximo domingo (2), na Praia da Cinelândia, localizada na Orla de Atalaia, uma ação educativa contra o câncer de pele. A atividade, de cunho social, contará com a participação de alunos do curso de Farmácia da Instituição, distribuição de protetor solr e acontecerá das 11h às 16h.

“Nosso grande objetivo é combater o câncer de pele, orientando as pessoas a usar o filtro solar. O projeto foi elaborado pela Liga Acadêmica, com o apoio dos professores e coordenação”, explicou a coordenadora dos cursos de Farmácia e Biomedicina da UNINASSAU, Alyne Dantas Lima.

Ela informou que o câncer de pele não-melanoma, hoje, é o que mais atinge as pessoas no Brasil. “Cerca de 30% dos tumores malignos registrados no país se referem à pele. Apesar disso, os percentuais de cura são expressivos quando a doença é detectada e tratada precocemente. O tumor é um dos que causa menor índice de mortalidade, mas, se não for tratado no início, pode causar mutilações expressivas”, afirmou Alyne.

“Esse tipo de câncer é mais frequente em pessoas com mais de 40 anos, sendo raro em crianças e negros, com exceção daqueles já portadores de doenças cutâneas. As pessoas com a pele clara, geralmente são as mais atingidas”, atentou a professora.

A farmacêutica disse ainda que o câncer de pele não-melanoma, apresenta diversos tipos de tumores. Os mais frequentes são o carcinoma basocelular, tipo menos agressivo, e o carcinoma epidermoide.