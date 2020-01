ASSESSORIA DIZ QUE ANDRÉ NUNCA INDICOU NOMES PARA A DATAPREV OU PREVIC

31/01/20 - 14:14:10

O secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, ex-deputado federal André Moura (PSC) emitiu uma nota na manhã desta sexta-feira (31) onde diz que “jamais indicou qualquer pessoa para ocupar cargos na direção nacional da Dataprev ou na Previc”, disse a assessoria.

A nota diz ainda que “nunca teve relação com Arthur Pinheiro Machado nem com Ricardo Siqueira Rodrigues. E registre-se que, além disso, as demandas indicadas na delação não foram atendidas”.

A assessoria conclui dizendo que “portanto não há sentido algum, nem coerência, em pagamento de propina para resultado negativo da reivindicação dos delatores”.