CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE APROVA GESTÃO PRIVADA NO SAMU SERGIPE

31/01/20 - 05:09:40

Reunidos nesta quinta-feira (30), os membros do Conselho Estadual de Saúde (CES) de Sergipe, decidiram, por ampla maioria, aprovar a gestão privada no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Com essa deliberação, o Governo do Estado pode encaminhar um processo licitatório visando a participação da iniciativa privada no SAMU.

Segundo o vice-presidente do CES, Eduardo Ramos Gomes, essa decisão foi tomada, porque o Conselho entende que está havendo desassistência às pessoas que necessitam do serviço. “E nós precisamos que o povo volte a ter o SAMU funcionando como era antigamente”, alegou.

De acordo com ele, a ampla maioria dos conselheiros entende que com a gestão privada, vai haver melhoria no SAMU. “Se isso não ocorrer, o Conselho será o primeiro a desafazer essa terceirização”, avisa.

Em relação aos servidores, Eduardo Ramos garantiu que eles terão seus direitos garantidos. “Nós pactuamos isso na resolução e na ata. Nenhum servidor será demitido ou remanejado. Se ele tem qualificação, então tem que ficar lá”, afirma o vice-presidente.

Eduardo Ramos explica que a partir de agora, o Governo deve lançar o edital para chamamento público das empresas, sendo que todo o processo será acompanhado pelo Conselho, que é um órgão de controle.