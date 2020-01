Conselho Regional de Medicina vai realizar fórum para discutir Telemedicina

31/01/20 - 13:01:10

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe (CREMESE) realizará no dia 08 de fevereiro, um fórum sobre Telemedicina. O assunto tem sido amplamente discutido pelos Conselhos e entidades médicas com divergência de opiniões. Por isso, o CREMESE vai proporcionar esse espaço de debates e esclarecimento sobre o tema, que é relevante para médicos, estudantes de medicina e toda a sociedade.

O evento vai contar com palestras e mesa redonda, abordando o cenário atual e os desafios da implementação da Telemedicina no que se refere o atendimento médico. O debate sobre o assunto é relevante, pois o Conselho Federal de Medicina (CFM) abriu consulta pública no ano de 2019 para saber a opinião dos médicos sobre o tema, e agora em 2020 vai elaborar uma nova Resolução regulamentando a prestação de serviços através da Telemedicina.

O que é e como funciona a Telemedicina?

A Telemedicina surge com a proposta de reunir diversas ferramentas tecnológicas de comunicação para facilitar o atendimento e a troca de informações entre médicos e instituições de saúde de diferentes lugares.

Em um primeiro momento, a Telemedicina parece ser vantajosa, mas tem gerado muitas discussões. Quem é contra a medida, defende que o uso da tecnologia à distância prejudica a relação médico-paciente. Além de incentivar o barateamento e a precarização dos serviços e dos planos de saúde e, consequentemente, levando à queda na qualidade do atendimento.

Os que são a favor, argumentam que a Telemedicina irá reduzir distâncias e que os pacientes poderão ter acesso a médicos especialistas de referência em diversas doenças, mesmo longe dos grandes centros urbanos. Melhorando a tomada de decisões nos diagnósticos e tratamentos.

Já existem diversas tecnologias que viabilizam a telemedicina, mas o assunto continua sendo controverso, esbarrando em questões éticas e de humanização da saúde, no entanto necessitando urgentemente de uma regulamentação parametrize o avanço tecnológico sem prejuízo ao paciente.

Local: Auditório da Somese

Horário: 08 às 14h

Data: 08/02 (sábado)

Programação:

08h – 8h15 – Inscrições

8h15 – 8h30 – Abertura

8h30 – 9h30 – Palestra – O Médico na era digital – Cláudio Souza (UFMG)

9h30 – 10h – Debates

10h – 10h15 – Intervalo

10h15 – 11h15 – Mesa Redonda – Telemedicina: cenário atual da telemedicina, necessidades e desafios.

11h15 – Visão do Médico – Prof. Cláudio Souza.

11h35 – Visão no ensino – Prof. Fernando Every Belo Xavier (UFS)

11h55 – Visão na medicina pública – Prfa. Ângela Maria da Silva (UFS)

Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe -CREMESE