CORPO DA FILHA DE DELEGADO ALAGOANO É ENCONTRADO EM RIO EM CANHOBA

31/01/20 - 15:18:45

O corpo de Mariana Torres, 36 anos, filha do delegado de Polícia de Alagoas, Cícero Torres, foi encontrado no Rio São Francisco, nesta sexta-feira (31), no município de Canhoba. Mariana desapareceu na quarta-feira (29) após mergulhar no rio em Traipu, onde acabou se afogando.

Os Bombeiros de Alagoas informaram que o corpo de uma mulher encontrado no município de Canhoba, em Sergipe, foi reconhecido por um amigo da família.

A Polícia Militar de Sergipe informou que, por volta das 7:30 horas desta sexta-feira, um pescador localizou o corpo e o levou para a margem do rio e em seguida, acionando a polícia.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para recolher o corpo que será levado para o estado de Alagoas.